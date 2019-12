Tatiana Silva bientôt maman ? Son désir de maternité révélé

De Miss Belgique à Miss Météo, il n'y a qu'un pas et Tatiana Silva le sait bien. Mais si elle fait la pluie et le beau temps sur TF1 et LCI, la présentatrice est aussi aux commandes de "90' Enquêtes", sur TMC. Un rôle d'animatrice qu'elle endosse depuis septembre 2018 depuis le départ de Carole Rousseau. Ce mardi 17 décembre, le numéro de "90' Enquêtes" que les téléspectateurs pourront visionner sera consacré aux familles nombreuses. Ainsi, les équipes du programme sont parties à la rencontre de couples, parents de cinq, sept ou encore onze enfants. Un quotidien parfois parsemé de complications, notamment lors des fêtes de fin d'année et que Tatiana Silva ne connaît guère.

Tatiana Silva reste patiente

En effet, à 34 ans, Tatiana Silva se laisse encore le temps avant de devenir maman. Ce qui ne l'empêche pas d'y songer occasionnellement. En juillet dernier, dans une interview accordée à Télé 7 Jours, l'animatrice se confiait au sujet de la maternité. "Cette envie n’est pas obsessionnelle", débutait-elle. Pour devenir maman, Tatiana Silva ne s'impose qu'une seule condition. "Je déciderai d’avoir des enfants le jour où je trouverai le partenaire idéal", confie donc l'ex-compagne de Stromae. Ambassadrice de l'UNICEF Belgique œuvrant également pour Handicap International, Miss Belgique 2005 est comblée par ses projets humanitaires. "Je considère les millions de gamins dont je m’occupe avec l’UNICEF comme les miens", concluait-elle, toujours dans les colonnes de Télé 7 Jours. Un besoin d'aider autrui qu'elle attribuait alors à la mort de sa maman, survenue à ses 16 ans.

Par Laura C-M