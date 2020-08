Teddy Riner amaigri : le nombre impressionnant de kilos qu’il a perdus

Teddy Riner n’a pas perdu ses objectifs de vue pendant le confinement. Le judoka vise une troisième médaille d’or aux Jeux olympiques de Tokyo qui auront lieu finalement du 23 juillet au 8 août 2021. Le multiple champion du monde s’est donc entraîné rigoureusement depuis chez lui. Une activité physique qui lui a permis de perdre de nombreux kilos. Invité de Laurent Delahousse le 18 juillet dernier à l’occasion de la diffusion sur France 3 du documentaire "Teddy", l’athlète a révélé qu’il avait aménagé une salle de sport dans son bureau. "J’ai haï mon préparateur physique qui m’envoyait des séances un peu chargées, mais ça a marché, j’ai perdu plus de dix kilos", indique le jeune papa Teddy Riner. Sur France 2, le judoka confiait ainsi peser 143 kilos "à 3 kilos de [son] meilleur poids de forme". Au cours de cette même interview, il avait également avoué avoir pesé jusqu’à 166 kilos. C’est grâce à "un travail de longue haleine" qu’il a pu perdre tout ce poids.

Il s’est entraîné pendant le confinement

"Si on m’avait dit que j’aurais eu à faire les 12 travaux d’Hercule, je ne me serais pas arrêté, j’aurais continué", expliquait Teddy Riner. Quant au report des Jeux olympiques, le champion du monde a du mal à encaisser la nouvelle. "Je me dis ‘non c’est pas possible, on ne peut pas reporter des JO’, c’est trop gros. Et au fur et à mesure que mes entraîneurs et mon entourage me l’annoncent, au bout d’un moment quand ça tombe, j’y crois", déclarait-il sur France 2. Pendant le confinement, le sportif a en tout cas pu passer du temps en famille, lui qui est papa de deux enfants avec sa femme Luthna.

Par Non Stop People TV