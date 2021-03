Télé Matin : Laurent Bignolas bientôt évincé ? Laurent Romejko se confie (Exclu vidéo)

Chaque mercredi sur Non Stop People, Jacques Sanchez présente "Face aux médias", une émission dans laquelle il reçoit une personnalité pour évoquer avec elle son actualité. Ce mercredi 17 mars, le présentateur échange avec Marine Vignes, co-présentatrice avec Laurent Romejko de "Météo à la carte". La veille, nous vous dévoilions un extrait inédit de son passage dans lequel l'animatrice a accepté de parler de son ancienne relation avec Nagui, avec lequel elle est restée pendant quatre ans dans les années 90. De leur histoire d'amour est née une fille, prénommée Nina, aujourd'hui âgée d'une vingtaine d'années. "C'est une relation d'ex très correcte avec une enfant au milieu qu'on a élevé tous les deux en garde alternée et qui, je crois, s'en sort très bien. Elle travaille pour un groupe hôtelier à Londres", a-t-elle dit à Jacques Sanchez.

"On parle de la vie en général"

Le 24 mars prochain, Jacques Sanchez recevra Laurent Romejko dans "Face aux médias" sur Non Stop People. Un entretien pendant lequel l'éventuel départ de Laurent Bignolas de la présentation de "Télé Matin" a été évoqué par le présentateur. Laurent Romejko a-t-il eu vent de cette information révélée par Le Parisien le 14 mars dernier ? "J'ai eu l'occasion de prendre un café avec lui la semaine dernière, mais en fait, on parle de la vie en général, on ne parle pas beaucoup de boulot. On n'en a pas parlé", répond-t-il.

Laurent Romejko a fait partie de l'aventure "Télé Matin" sur France 2 où il lui arrivait de remplacer William Leymergie quand ce dernier était absent. Depuis le départ de ce dernier, "beaucoup" de chroniqueurs ont quitté l'émission. Croise-t-il toujours des membres de l'équipe de l'émission ? "Je les vois parce qu'on est voisin, c'est le même groupe, donc on est voisin sur les plateaux. On ne se voit pas très souvent parce qu'on n'a pas forcément les mêmes horaires (...) Il arrive qu'on se croise. Ce sont des gens avec qui j'ai plus de relations amicales que professionnelles, donc on ne parle pas de ces choses-là".

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "Face aux médias" sur Non Stop People.

Retrouvez cette interview de Laurent Romejko en exclusivité le 24 mars prochain à 18h15 sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV