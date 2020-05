Télématin de retour : Laurent Bignolas dévoile les nouveautés

Alors que les émissions reprennent petit à petit, Télématin fera son grand retour sur nos écrans le 25 mai prochain pour le plus grand plaisir des téléspectateurs. La matinale de France 2 s'était arrêtée au début du confinement après de nombreux cas de coronavirus chez les animateurs. Laurent Bignolas était invité ce samedi 16 mai dans l'émission On refait la télé présenté par Eric Dussart, et l'animateur a fait quelques révélations. En effet, il a dévoilé que l'émission faisait son grand retour mais avec énormément de changement.

un format légèrement différent

"On n'aura que 2 cadreurs […], ça réduit un peu notre capacité de réalisation, le réalisateur va s'arracher quelques cheveux", déclare-t-il, avant d'ajouter qu'il n'y aura "pas plus de 3 personnes autour de la table en plateau". Le présentateur fait évidemment part de sa déception puisque le concept même du programme est la convivialité : "c'est un zeste de convivialité qui va disparaître".

Il annonce aussi qu'en plus de la forme, le fond va énormément changer. En effet, avec l'actualité et les mesures gouvernementales, les spectacles, les concerts ou encore les expositions ne peuvent plus avoir lieu, ce qui "va faire un grand creux". Laurent Bignolas, accusé de harcèlement, assure que l'information culturelle sera malgré tout maintenu "par Skype et autres moyens de liaison".

Par J.F.