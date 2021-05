Télématin - Henry-Jean Servat : pourquoi il n'a plus jamais regardé l'émission (Exclu vidéo)

Henry-Jean Servat était l'invité de Jordan de Luxe dans son émission "L'instant de Luxe" diffusée sur Non Stop People. Dans un premier extrait, le journaliste a donné des nouvelles de Bernadette Chirac. "Elle ne va pas spécialement bien parce que c'est une dame âgée maintenant. Mais je ne vais pas mentir et vous dire que j'ai Madame Chirac au téléphone fréquemment", a-t-il confié. Et de préciser : "Elle est fatiguée. Je pense qu'elle ne se montrera plus et qu'elle ne fera plus d'interviews". Pense-t-il que la perte de son mari, Jacques Chirac, l'a affaiblie ? "Je crois oui. Elle a vécu longtemps avec lui. Elle disait toujours : 'Jacques Chirac'. Elle ne disait pas le président ou mon mari. Ils avaient des relations qui étaient ce qu'elles étaient. Elle avait une grande admiration et un profond respect pour son mari", a-t-il répondu.

"C'est une page tournée"

Dans un second extrait, Henry-Jean Servat est revenu sur ses années passées à "Télématin" aux côtés de William Leymergie. Pour rappel, ce dernier a présenté l'émission en 1989 jusqu'à son départ en 2017. "William Leymergie, c'est quelqu'un pour qui j'avais de l'estime... Pour lequel j'ai de l'estime pardon, que je trouve brillant, intelligent, que je trouvais courtois (...) Il devait être bon. Il faisait 'Télématin' parce qu'il faisait un poste. Quand il est parti, ils se sont mis à six pour le remplacer, et c'était pas mieux ! Il m'a engagé pour 'Télématin' parce qu'il avait dû me voir dans deux, trois émissions et j'ai passé 15 ans avec lui de façon extraordinaire, sympathique (...) Il était pro, il savait ce qu'il faisait", a confié Henry-Jean Servat.

Que pense-t-il de ce qui se passe actuellement ? "Pour être franc, je m'en fous. Le jour où j'ai quitté 'Télématin', je n'ai plus jamais regardé l'émission. C'est une page tournée (...) Je trouvais que ce n'était pas bien. Les gens qui étaient en poste n'étaient pas compétents, n'étaient pas bien, pas bons. Donc je ne vais pas me rendre malade à regarder cette émission (...) Ce n'est plus du tout ma tasse de thé (...) Ça ne m'intéresse même pas", a-t-il répondu. Il a cependant donné son avis sur la nouvelle équipe qui va reprendre les rênes de l'émission à la place de Laurent Bignolas, l'actuel présentateur. "J'ai vu qu'il y avait des nouvelles équipes qui allaient venir. Il y a Damien Thévenot, j'aime bien. C'est un garçon délicieux, gentil, très compétent. Je ne comprends pas qu'on ne lui ait pas donné l'émission avant", a-t-il dit.

