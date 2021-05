Télématin : Laurent Bignolas évincé, découvrez les noms de ses remplaçants

En mars dernier, Laurent Bignolas apprenait de la part de nos confrères du "Parisien" qu'il était sur la sellette. En effet, la direction de France Télévisions songeait, sans avertir l'animateur de "Télématin", le remplacer. "Ah bon, Télématin, c'est fini pour moi? Vous me l'apprenez !", avait rétorqué Laurent Bignolas lors de son entretien téléphonique avec "Le Parisien". "Si je dois arrêter, ça sera un peu brutal. Mais je peux très bien le comprendre. Peut-être que j'ai scié la branche sur laquelle j'étais assise ? Je me suis souvent remis en question. Déjà, quand on m'a demandé de succéder à William Leymergie, je leur ai dit : 'Vous êtes sûrs, je suis la bonne personne ?' Aucune place ne nous appartient. Il y aura toujours quelqu'un pour nous remplacer. J'ai eu l'impression de rendre service. Je partirai avec le sourire", avouait Laurent Bignolas au quotidien.

Julia Vignali rejoint France Télévisions

C'est donc après quatre années aux commandes de "Télématin" que l'animateur de 59 ans va céder sa place. À qui ? La question se pose depuis des semaines ! Il semblerait que la direction de France Télévisions a fait son choix. Selon une information dévoilée par "Closer", et confirmée par "Le Parisien", France 2 mise sur Julia Vignali et Thomas Sotto. Pour l'ancienne animatrice du "Meilleur Pâtissier" de M6, ce choix n'est pas une réelle surprise. Son côté "solaire", son "empathie" et son "entrain" ont séduit la direction de France Télévisions. Pour Thomas Sotto, ce nouveau projet s'ajoute à son emploi du temps déjà très chargé. En effet, le journaliste continuera de coprésenter l’émission politique "Vous avez la parole" et d’incarner le 20H de France 2 le week-end en l’absence de Laurent Delahousse. Changement d'animateurs mais aussi changement de décor. Le plateau de "Télématin" ne sera plus celui que les téléspectateurs connaissent actuellement, à la rentrée. "On a listé nos points faibles et le plateau cathédrale du JT était une erreur", concède un membre de France 2. Autre nouveauté : l'émission "Télématin" sera diffusée tous les jours, même le week-end. Les animateurs du samedi/dimanche sont Damien Thévenot et Maya Lauqué.

Par Matilde A.