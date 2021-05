Télématin : Laurent Bignolas évincé, "il prépare l'après" annonce Frédéric Zeitoun (Exclu vidéo)

Ce week-end, dans son émission "Que sont-ils devenus ?" diffusée sur Non Stop People, Jacques Sanchez reçoit Frédéric Zeitoun. Dans un extrait que nous vous dévoilons en exclusivité, le chroniqueur de 59 ans évoque "Télématin", une émission dans laquelle il officie depuis 1998. C'est William Leymergie qui, à l'époque, l'a engagé. Face au présentateur, il raconte les coulisses de cette rencontre.

"Mon livre 'Toutes les chansons ont une histoire' traîne sur le bureau de son assistante. Il ouvre le bouquin (...) Il m'appelle en me disant : 'J'aurais besoin d'un bouche-trou pour l'été. Est-ce que vous pourriez venir me raconter huit chroniques pendant l'été ?' Je devais partir en vacances (...) J'ai tout annulé parce que quand on vous propose un boulot - j'ai appris ça dans la vie - le travail passe avant tout. Je lui dis : 'Ecoutez, bouche-trou, j'en rêvais' (...) J'ai bien fait et ça dure depuis 23 ans", confie-t-il.

"Je n'ai eu que d'excellents rapports avec lui"

Après presque 30 ans aux commandes de "Télématin", William Leymergie quitte France Télévisions pour C8 où il présente depuis 2017 "William à midi !" Il est remplacé par Laurent Bignolas à la présentation de l'émission. Comment Frédéric Zeitoun a vécu son arrivée ? "Très honnêtement, j'ai vu arriver un type charmant. C'était pas évident de reprendre les pantoufles de quelqu'un qui incarnait tant le programme après plus de 30 années. Il y avait son empreinte partout. C'était très courageux d'accepter de reprendre le flambeau, et très honnêtement, je n'ai eu que d'excellents rapports avec ce monsieur", explique-t-il.

Il a récemment été annoncé que Laurent Bignolas ne rempilerait pas pour une prochaine saison, évincé de du programme. Frédéric Zeitoun a réagi dans la suite de l'extrait. "J'ai appris qu'il partait. On n'en a pas vraiment parlé. Il est plus dans l'après, il le prépare. Je lui souhaite vraiment des lendemains tout aussi heureux que ceux que nous avons passés ensemble", conclut-il.

