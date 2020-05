Télématin : Laurent Bignolas se confie sur les tensions internes

Télématin fera son grand retour le 25 mai sur France 2. Après plusieurs mois d'interruption à cause du coronavirus, la matinale reprend son cours. Laurent Bignolas était invité ce samedi 16 mai sur RTL dans l'émission On refait la télé. Il s'est confié sur ce nouveau format plutôt particulier : "On n'aura que 2 cadreurs […], ça réduit un peu notre capacité de réalisation, le réalisateur va s'arracher quelques cheveux" ajoutant ensuite qu'il n'y aura "pas plus de 3 personnes autour de la table en plateau". Mais ce n'est pas tout, l'animateur a également fait quelques confidences sur les tensions en interne. Il a d'abord démenti la rumeur selon laquelle il parlait mal à ses collaborateurs et refuserait d'échanger avec eux. "Il y a toujours eu du dialogue. On a toujours échangé, on a toujours parlé et on continue."

"ça me fait de la peine"

Il a dénoncé des mensonges, regrettant la situation : "Je trouve ça dommage, ça me fait de la peine pour ceux qui ont été meurtris par cette situation. C'est juste une évolution un peu logique après 25 et plus encore d'années d'existence. C'est logique qu'il y ait des choses qui bougent".

Laurent Bignolas qui pourrait être évincé de l'émission, ajoute ensuite : "Il y a eu des gens qui sont partis plus ou moins dans la douleur, qui n'ont pas forcément compris ou pas voulu comprendre…". L'animateur confie qu'il n'y avait pas d'histoire au sein de l'équipe, mais reconnaît quelques "situations personnelles qui ont été difficiles. J'avais un peu le cul entre deux chaises. C'est un peu difficile parce que quand vous tenez à l'antenne pendant 3 heures avec des gens qui vous font la tête, qui vous visent, qui essaient de vous faire mal, ça fait de la peine".

Par J.F.