Télématin : Laurent Bignolas toujours présent ? La productrice répond

Les téléspectateurs de France 2 vont être ravis. Après plus de deux mois d'absence en raison de la pandémie de coronavirus, "Télématin" fera son grand retour ce lundi 25 mai sur la chaîne du service public. C'est une première pour la matinale la plus regardée de France, qui n'a jamais eu d'absence aussi longue. Pour pallier ce vide, France 2 co-diffusait tous les matins la matinale de Franceinfo, présenté par Samuel Etienne qui était aidé par quelques chroniqueurs de "Télématin". A présent, le confinement est terminé et l'émission phare de France Télévisions depuis 35 ans va à nouveau reprendre. D'ailleurs, pour cette occasion, la productrice de l'émission Ophélie Radureau-Viaene, s'est entretenue avec Puremédias et a fait des confidences sur la prochaine saison et sur l'avenir de Laurent Bignolas au sein du programme.

De retour le lundi 25 mai

Ophélie Radureau-Viaene a soutenu Laurent Bignolas, qui était au coeur de quelques polémiques, et a révélé : "Cela fait un an que je travaille avec Laurent en tant que productrice, main dans la main. Nous sommes tous deux journalistes. En effet, certains chroniqueurs sont partis. C'est une émission qui a 35 ans, il a donc fallu faire des ajustements et cela n'a pas été simple. Mais quand je vois la manière et l'ambiance dans laquelle nous avons pu travailler à distance pendant le confinement, je me dis que, oui, tout cela est derrière nous. Je n'aurais pas pu vivre ce que j'ai vécu avec l'équipe actuelle s'il y avait encore eu des tensions telles qu'il a a pu y en avoir par le passé.". Elle a d'ailleurs affirmé que Laurent Bignolas sera reconduit la saison prochaine.

Laurent Bignolas présent la saison prochaine

De plus, la productrice s'est exprimée sur les mesures drastiques prises par France Télévisions pour assurer le bon déroulement du tournage de "Télématin" en cette période de post-confinement. Elle a jouté : "Nous serons de retour sur le plateau de l'info qui a déjà expérimenté le travail au quotidien dans des conditions particulières ces dernières semaines. Nous ne serons pas plus de trois autour de la table comme c'est le cas par exemple sur le 20 Heures actuellement. Les chroniqueurs entreront un par un. Les invités interviendront à distance, même si, sur la partie magazine, nous avons pris le parti de limiter les interventions par Skype. On se dit qu'aujourd'hui, le téléspectateur en a un peu assez puisque nous sommes à l'heure du déconfinement. On veut retrouver l'esprit Télématin d'avant le confinement, c'est-à-dire l'esprit bienveillant et chaleureux, qui est moins facile par écrans interposés. En coulisses, on sera équipés de masques. Je serai garante des distances de sécurité entre les uns et les autres.".

Par Solène Sab