Télématin : Laurent Bignolas viré ? Son remplaçant déjà envisagé

Depuis quelques semaines maintenant, la rumeur court concernant l'éviction de Laurent Bignolas de l'émission "Télématin". En effet, dans une récente interview au Parisien le 13 mars 2021, le journaliste dévoilait qu'il pourrait quitter l'émission incessamment sous peu. "Si je dois arrêter, ça sera un peu brutal, mais je peux très bien le comprendre. Peut-être que j'ai scié la branche sur laquelle j'étais assise ? Je me suis souvent remis en question. Déjà, quand on m'a demandé de succéder à William Leymergie, je leur ai dit : 'Vous êtes sûrs, je suis la bonne personne ?' Aucune place ne nous appartient. Il y aura toujours quelqu'un pour nous remplacer. J'ai eu l'impression de rendre service. Je partirai avec le sourire", a-t-il expliqué.

Un véritable mercato

Et ce mardi 30 mars, c'est Guillaume Genton qui a fait d'étonnantes révélations sur le sujet sur le plateau de "Touche Pas à Mon Poste". Le producteur a révélé que Laurent Bignolas était bel et bien sur la sellette. Et pour preuve, France Télévisions aurait déjà trouvé le grand remplaçant de Laurent Bignolas. En effet, un nom circule énormément dans les couloirs, il s'agit de Samuel Etienne. L'animateur de "Questions pour un champion" est l'un des plus appréciés des téléspectateurs. Toujours selon Guillaume Genton, Samuel Etienne pourrait être accompagné en co-présentation par Julia Vignali. La compagne de Kad Merad a en effet quitté M6 et pourrait rejoindre France Télévisions. Pour la remplacer sur la chaîne et notamment dans "Le meilleur pâtissier", Marie Portolano pourrait être envisagée.

Par J.F.