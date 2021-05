Télématin - Thierry Beccaro : pourquoi il a refusé de succéder à William Leymergie (Exclu vidéo)

Chaque week-end, Mickaël Dorian prend les commandes de son émission "Good Morning Week-End" sur Non Stop People. Ainsi, le présentateur échange avec une personnalité sur son actualité, mais aussi sur les moments forts de sa carrière. Récemment, il s'est entretenu avec Clara Morgane, puis la semaine suivante avec Guy Carlier. Ce dernier a évoqué différents sujets, de sa perte de poids à l'affaire Pierre Ménès en passant par sa vie privée. Il avait alors confié être en couple avant d'évoquer sa relation avec son ex-femme et maman de son fils Antoine, Joséphine Dard.

Ce week-end, Mickaël Dorian a reçu Thierry Beccaro dans son émission "Good Morning Week-End" diffusée sur Non Stop People. L'occasion pour l'ancien animateur de "Motus" sur France 2 de réagir à ce qu'il s'était passé en 2020 entre Laurent Bignolas - l'actuel présentateur de "Télématin" - et certains de ses chroniqueurs. Etait-il au courant de certaines tensions ? "Non parce que j'ai quitté 'Télématin' avant l'arrivée de Laurent Bignolas. Je n'ai pas trop, trop suivi. La seule chose que je me suis dite c'est : 'Houla, le bateau commence à tanguer, je ne sais pas si j'ai choisi le bon moment pour refermer la porte'. J'ai toujours beaucoup de nostalgie quand je pense à mes petits camarades, les chroniqueurs", a-t-il dit.

"J'ai ma vie de comédien"

Pour rappel, Thierry Beccaro a été le présentateur joker de "Télématin" durant de nombreuses années. Dans ce même entretien, il a révélé qu'après le départ de William Leymergie en juin 2017, la direction de France Télévisions lui a proposé de le remplacer et de devenir titulaire. Mais il a refusé, ce qui a poussé France 2 à orienter son choix sur Laurent Bignolas.

"On me l'a suggéré, proposé, après le départ de William Leymergie, mais moi, j'ai ma vie de comédien. Le fait d'être au théâtre, ça ne vous permet pas de vous lever à 4h30 tous les matins pour être en pleine forme et présenter une émission comme 'Télématin' qui est une émission formidable à piloter. C'est ce que vont faire bientôt Thomas Sotto, Julia Vignali, Damien Thevenot et Maya Lauqué", a-t-il expliqué.

Par Non Stop People TV