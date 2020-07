Télématin : un nouveau journaliste quitte la matinale de Laurent Bignolas

Le 25 mai dernier, les téléspectateurs ont retrouvé Laurent Bignolas aux commandes de "Télématin". Si l'émission a disparu des écrans pendant plusieurs mois, c'est à cause de la crise du coronavirus. Quelques jours avant son retour sur le chemin des studios, l'animateur s'était confié sur RTL dans "On refait la télé". L'occasion pour lui d'en dire plus sur ce nouveau format. "On n'aura que 2 cadreurs (...) Ça réduit un peu notre capacité de réalisation, le réalisateur va s'arracher quelques cheveux", disait-il, précisant ensuite qu'il n'y aura "pas plus de 3 personnes autour de la table en plateau". Dans cette même interview, Laurent Bignolas a tenu à faire quelques précisions sur les tensions en interne. Il a par ailleurs démenti la rumeur selon laquelle il parlait mal à ses collaborateurs et refuserait d'échanger avec eux.

Ces derniers mois, une vague de départs a eu lieu à "Télématin". L'émission a connu une crise à la suite d'une restructuration. Ainsi, plusieurs chroniqueurs ont quitté le programme, notamment Charlotte Bouteloup. C'était le 27 novembre dernier. Sur Instagram, elle avait expliqué son choix. "Après 18 ans passés à 'Télématin' sur France 2, je pars pour de nouveaux projets enthousiasmants. J'ai adoré, durant toutes ces années, faire partager ma passion du cinéma aux téléspectateurs de France 2. Que de rencontres inspirantes et de souvenirs merveilleux", postait-elle.

"Un boulot passionnant et usant"

Mardi 21 juillet, Laurent Bignolas a annoncé le départ d'un nouveau journaliste, Valéry Lerouge. Ce dernier a officié pendant cinq ans à "Télématin" en tant que correspondant permanent à Bruxelles. Avant de prendre la parole, il a pu visionner une compilation de ses meilleurs moments dans l'émission. "Il est très difficile de résumer cinq ans à Bruxelles, en trois minutes d'images, mais que de souvenirs", lui lance alors Laurent Bignolas. "Oui, ça a été cinq années totalement dingues", lui répond-il.

Et de poursuivre : "J'étais arrivé là en me disant que j'allais évidemment avoir la responsabilité de couvrir les affaires européennes, passer pas mal de temps ici, à la Commission européenne (...) Je me suis retrouvé au bout de trois semaines finalement à Molenbeek. J'ai découvert cette commune de Bruxelles tristement célèbre pour les attentats. Ça a été un boulot passionnant. On a vécu les attentats de Bruxelles, le Brexit, des sommets dingues (...) Ça a été un boulot absolument passionnant, usant, mais j'ai adoré cette période ici avec une équipe formidable que je tiens à remercier au passage (...) J'en profite aussi pour remercier l'équipe de production de 'Télématin' (...) C'était que du bonheur". Des propos touchants auxquels Laurent Bignolas a réagi : "C'était un bonheur partagé avec vous, avec votre équipe, votre professionnalisme, votre présence permanente sur place (...) Merci encore, coup de chapeau à tout le monde".

Par Non Stop People TV