Tempête Ciara : Anne Roumanoff raconte son vol en avion très mouvementé

Depuis ce samedi 8 février, la tempête Ciara qui touche le nord de l'Europe a fait de nombreux dégâts et provoqué plusieurs perturbations dans les transports. Si le vol New York-Londres a connu un record en mettant 4h56 au lieu de 6 heures, les passagers n'ont pas tous connu un voyage reposant. Anne Roumanoff en sait quelque chose. Dans son émission "Ça fait du bien" sur Europe 1 ce lundi 10 février, l'humoriste est revenue sur son week-end mouvementé. Poussée par ses chroniqueurs qui ont lâché "alors c'est vrai que vous avez failli mourir en avion ou quoi, à cause de la tempête ?!", Anne Roumanoff a débuté son récit.

Un vol loin d'être tranquille

"J'ai joué à Nice hier, Laurent Barat a d'ailleurs fait ma première partie, et après on a pris l'avion pour rentrer !", a-t-elle mis en contexte. Une fois prête pour prendre l'avion, Anne Roumanoff a eu une première annonce : "Ils nous ont dit qu'il allait y avoir des petites turbulences". Laurent Barat, chroniqueur dans l'émission poursuit à son tour : "Je suis un peu flippé en avion, même quand c'est calme, qu'il n'y a pas de turbulences ! Donc je passe le message à Anne, et à ses équipes, je leur dis que ce serait peut-être plus raisonnable, même s'il y a l'émission demain, qu'on reste à Nice, au chaud, on se prend une chambre d'hôtel, et on reste tranquilles ! Mais manque de bol, alors que c'est souvent annulé, pour le coup tous les vols étaient maintenus !". Alors qu'Anne Roumanoff était en train d'échanger avec un autre passager du vol, le chroniqueur s'est senti seul dans sa détresse. Mais l'humoriste n'a pas vécu un vol dans la tranquillité. "En tous cas, il y a eu des turbulences, et vraiment, j'ai vraiment cru... Enfin quand même, dix minutes de turbulences, et à chaque fois ils disaient 'nous allons atterrir, dans cinq minutes', et à chaque fois c'était décalé.... D'ailleurs, les gens étaient tellement soulagés, que tout le monde a applaudi !", a-t-elle raconté.

Par Marie Merlet