Tempête Ciara : Faustine Bollaert s’est fait une grosse frayeur !

La tempête Ciara qui a touché l’Europe et la France ce week-end du 8 février a fait de nombreux dégâts. Les rafales de vent ont atteint jusqu’à 130 km/h sur les côtes. En France, 130 000 foyers ont été privés d’électricité principalement en Bretagne et dans le nord du pays. 27 départements ont été placé en alerte orange et l’étaient encore ce lundi matin. Pour Faustine Bollaert, le passage de la tempête a été synonyme de gros dégâts dans son jardin.

Un arbre a été déraciné par le vent et est tombé dans son jardin

L’animatrice télé habite une jolie maison avec jardin près de Chantilly dans l’Oise, à environ 40 minutes au nord de la capitale. Ce dimanche à cause de la tempête Ciara, un arbre s'est déraciné et s’est écrasé dans son jardin. Dans une vidéo publiée en story Instagram, on voit l’arbre totalement couché. En commentaire, Faustine Bollaert écrit "la frayeur du jour". Fort heureusement, personne n’a été blessé.

Faustine Bollaert est aux commandes d’un programme quotidien sur France 2 intitulé "Ca commence aujourd’hui" mais aussi de "La boîte à secrets" qui cartonne en prime-time sur France 3 le samedi soir. Dans cette émission, elle recueille les témoignages de peoples en larmes confrontés à un secret. Depuis 2012, elle est mariée à l’écrivain Maxime Chattam. Elle a deux enfants, Abbie et Peter âgés de 6 et 4 ans. Dans une interview accordée à Télé Loisirs, elle explique qu’elle apprécie beaucoup sa vie à la campagne : "Je suis tellement contente de passer le périph’ et de revenir dans ma campagne avec mon potager et mon gros chien. C’est l’équilibre des deux qui est parfait", conclut-elle.

Par Mélanie C.