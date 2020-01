Terry Jones, la star des Monty Python, est décédée

L'humour anglais est en deuil. Les Monty Python viennent de perdre un de leur membre éminent : le gallois Terry Jones. Cette troupe d'humoristes composée de six membres (Graham Chapman, John Cleese, Eric Idle, Michael Palin, Terry Jones et Terry Gilliam) a fait le bonheur de la "BBC" dans les années 70. La série télévisée "Monty Python's Flying Circus" les a rendus célèbres. Après l'arrêt de la diffusion, la troupe a produit trois films : "Sacré Graal !" (1975), "La Vie de Brian" (1979) et "Le Sens de la vie" (1983). Leur humour corrosif s'attaquait à la politique, au sexe et à la religion. En France, Alain Chabat et Les Robins des Bois se revendiquent des Monty Python.

Terry Jones souffrait d'aphasie

Ce mardi 21 janvier, la troupe a perdu un de ses membres en la personne de Terry Jones. Le comédien est décédé à l'âge de 77 ans de démence. Cela faisait plusieurs années qu'il souffrait de cette maladie. " Terry nous a quittés au soir du 21 janvier 2020 à l’âge de 77 ans avec sa femme Anna Soderstrom à ses côtés après un long combat, toujours avec humour, contre une forme rare de démence. Son travail avec les Monty Python, ses livres, ses émissions de télévision et ses poèmes vivront pour toujours" a annoncé sa famille dans un communiqué. En 2016, il avait annoncé publiquement souffrir d'une forme rare de démence : l'aphasie. Cette maladie est souvent liée à des dommages du cerveau. Elle provoque des problèmes de langage allant de la difficulté à trouver ses mots à l'impossibilité de s'exprimer. Au fil des ans, ses troubles s'étaient accentués. Il laisse derrière lui une veuve Anna et trois enfants : Bill, Sally, Siri. Il est le deuxième membre des Monty Python à décéder après Graham Chapman en 1989.

Par Mélanie C.