Tex brouillé avec Muriel Robin, il en dévoile les raisons (Exclu vidéo)

Ce mardi 23 mars 2021, Jordan De Luxe recevait Tex dans son émission "L’instant De Luxe" sur Non Stop People. L’occasion pour l’ancien animateur des "Z’amours" d’évoquer l’arrêt de l’émission qu’il a présentée pendant 18 ans sur France 2. Tex s’est également confié sur son inimitié avec l’humoriste Muriel Robin. "Muriel Robin, on a fait un sketch ensemble. On s’est plutôt bien entendu au début parce qu’on était dans nos débuts. Et puis après, c’est Muriel Robin quoi ! J’ai presque même pas envie de commenter", commence Tex avant d’expliquer ce qu’il reproche à sa consoeur. "Entre ce qu’elle a fait à Jean-Marie (Bigard, ndlr) et sa façon d’agir avec les gens, bon…", indique-t-il.

"Elle m’a fait des trucs que je ne trouvais pas très respectueux"

Pour rappel, en mars 2019, Jean-Marie Bigard avait raconté une blague sur une femme violée par son médecin, dans l’émission "Touche pas à mon poste". Une vive polémique avait alors éclaté et Jean-Marie Bigard n’avait pas pu compter sur le soutien de Muriel Robin, qu’il considérait comme une "amie". Jean-Marie Bigard avait expliqué s’être "pris le bec" avec Muriel Robin au sujet de cette même plaisanterie. L’humoriste mariée à Anne Le Nen avait alors répondu à Jean-Marie Bigard sur son site internet : "Jean-Marie ment quand il dit que nous sommes amis. Nous avons débuté ensemble, nous nous sommes de ce fait beaucoup croisés et avions des amis communs mais je n'ai pas vu Jean-Marie depuis 1996, c’est à dire depuis 23 ans. Nous ne sommes pas du tout des ‘amis’, c'est faux, donc je ne le ‘trahis’ nullement. Cette nuance me semble importante".

Tex raconte aussi avoir vécu une histoire similaire avec Muriel Robin, mais qui n’a jamais été rendue publique. "Elle m’a fait des trucs qui sont du même tonneau, qui ne sont pas allés sur la place publique mais que je ne trouvais pas très respectueux non plus", estime-t-il avant de préciser : "Je n’ai même pas son numéro".

Par Matilde A.