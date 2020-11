Tex : comment Philippe Bouvard l'a "jeté" du Théâtre de Bouvard (Exclu vidéo)

Le 28 septembre dernier, Evelyne Thomas a débarqué sur Non Stop People aux commandes d'une toute nouvelle émission dans laquelle elle reçoit une personnalité pour échanger avec elle sur sa vie aussi bien professionnelle que privée. Depuis son arrivée sur la chaîne, l'animatrice phare de "C'est mon choix" sur Chérie 25 s'est entretenue avec des stars telles que Clara Morgane, Gil Alma ou encore Danièle Evenou. Cette dernière lui avait raconté comment son mari a sorti sa culotte devant François Mitterrand.

"C'était un jour d'un conseil des ministres. Il s'habille et il s'en va. C'est le conseil des ministres et à la fin, il discute avec François Mitterrand. Il fait très, très chaud. Georges cherche son mouchoir, il l'avait oublié. Alors il sort sa pochette pour s'essuyer et c'était ma culotte", avait-elle lâché avant de poursuivre sur la réaction qu'a eue l'ancien président de la République. "Il a eu paraît-il un sourire très coquin et comme le soir même - on n'avait pas de portable à l'époque - il y avait un cocktail, j'y suis allée. Il nous a regardé Georges et moi et c'était : 'Ah, ils doivent bien s'éclater ces deux-là'".

"J'avais besoin qu'il me jette"

Pour cette nouvelle semaine d'interviews, Evelyne Thomas reçoit Tex, ancien animateur des "Z'amours" sur France 2. Dans un extrait inédit, le présentateur est revenu sur ses débuts au Théâtre de Bouvard qu'il a rejoint en 1984 avec Muriel Robin et Jean-Marie Bigard. Dans un premier temps, l'animatrice veut savoir comment ça se passait avec Philippe Bouvard. "Ça se passe assez mal", répond-t-il.

Et de poursuivre : "J'arrive avec Jean-Marie Bigard et au bout de six mois, il nous jette. Il jette Jean-Marie Bigard en premier en lui disant : 'Vous ne ferez jamais de théâtre' et il me jette en me disant : 'Qu'est-ce que vous foutez-là'. Mais je n'étais pas tout seul dans le couloir. Il y avait ma copine Chantal Ladesou, les Vamps, plein de gens qui ont réussi à faire carrière après, mais qui se sont cassés le nez face à l'intransigeance de Monsieur Bouvard on va dire. Je n'ai pas de reproches à lui faire sinon qu'il nous traitait comme de la m**** (NDLR, il ne prononce pas le mot). À peu près tous les comédiens. Le jour où il m'a dit : 'Ce n'est pas la peine de revenir' (...) je me suis senti libre d'avoir été viré. J'avais besoin qu'il me jette".

Par Non Stop People TV