Tex ruiné : comment l’ex-animateur des Z’amours a "tout perdu" (exclu vidéo)

Le 3 janvier dernier, Tex apprenait avoir perdu son procès en appel contre la société de production des Z’amours. Le jugement avait été rendu cinq mois auparavant par le conseil des prud’hommes. Vendredi 3 janvier 2020, la Cour d’appel de Paris l’a confirmé. Le conseil des prud’hommes avait donné raison à la société de production en confirmant la "faute grave" de l’animateur qui réclamait alors 1,2 million d’euros pour "rupture abusive de contrat". Une décision que l’humoriste avait eu du mal à encaisser. "C’est particulièrement injuste, mais je ne peux pas me plaindre, car il y a des tas de gens qui sont dans la rue avec des gilets jaunes, des tas d’idées… Il y a beaucoup de pauvreté donc il est hors de question de se plaindre", déclarait-il sur Non Stop People. En plus d’avoir perdu son procès, Tex se retrouve dans une situation délicate financièrement parlant. "J’ai tout perdu et comme un bon breton, j’avais mis de l’argent de côté, j’avais acheté un peu des apparts et tout cela. Je pense que d’années en années je vais revendre tout cela et vivre là-dessus", révèle-t-il dans "L’Instant de Luxe".

L’humoriste reste toujours remonté contre France Télévisions

"C’est redoutable ce que je vais dire mais il faut compter que sur soi. Je vais reprendre la phrase de Kennedy qui disait qu’il il ne faut pas attendre que l’État subvienne à tes besoins", ajoute l’humoriste avec amertume sur Non Stop People. Comment moralement a-t-il vécu l’échec de ce procès ? "C’est encore pire que d’être viré, parce que ceux qui te virent - pour une raison que je trouve déplorable c’est-à-dire un humoriste qui fait une blague à la télé et qu’on vire - tu ne comprends pas. Mais que le jugement d’une Cour te dit ‘non mais ils ont eu raison de vous virer et vous n’aurez rien’, c’est redoutable", répond Tex. "C’est redoutable de se dire qu’il y a aucun endroit où tu pourras te raccrocher aux branches", conclut l’ex-animateur de France 2.

Par Ambre L