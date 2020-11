Tex sur son éviction brutale des "Z'amours", il évoque une "vraie trahison" (Exclu vidéo)

Evelyne Thomas démarre sa nouvelle semaine d'interviews avec Tex, ancien animateur sur France Télévisions. Dans un premier extrait, ce dernier revient sur ses débuts au Théâtre de Bouvard aux côtés de Muriel Robin et Jean-Marie Bigard en 1984.

"J'arrive avec Jean-Marie Bigard et au bout de six mois, il nous jette. Il jette Jean-Marie Bigard en premier en lui disant : 'Vous ne ferez jamais de théâtre' et il me jette en me disant : 'Qu'est-ce que vous foutez-là'. Mais je n'étais pas tout seul dans le couloir. Il y avait ma copine Chantal Ladesou, les Vamps, plein de gens qui ont réussi à faire carrière après, mais qui se sont cassés le nez face à l'intransigeance de Monsieur Bouvard on va dire. Je n'ai pas de reproches à lui faire sinon qu'il nous traitait comme de la m**** (NDLR, il ne prononce pas le mot). Le jour où il m'a dit : 'Ce n'est pas la peine de revenir' (...) je me suis senti libre d'avoir été viré. J'avais besoin qu'il me jette", dit-il.

"J'ai tout pris dans la figure"

Dans un second extrait, Tex accepte d'évoquer à nouveau son éviction des "Z'amours" en décembre 2017. Pour rappel, l'animateur avait été viré après avoir prononcé une blague faisant référence aux femmes victimes de violences conjugales sur le plateau de "C'est que de la télé" sur C8. Une blague qui était dans son spectacle "depuis des années", précise-t-il.

Comment a-t-il appris la nouvelle de son renvoi ? "On était en plein tournage des émissions, ce qui fait que ça rajoute à la trahison (...) J'ai trouvé que c'était une vraie trahison de la part de la chaîne, de la production avec laquelle je travaillais depuis 17 ans, des gens que je connaissais, qui m'ont envoyé des mots. Il n'y avait plus rien d'humain. C'est comme un procès. Tu reçois un premier courrier, tu n'y crois pas, tu appelles les gens (...) Toutes ces procédures, c'était tellement à des kilomètres de moi que j'ai tout pris dans la figure. J'ai rien gagné, j'ai tout perdu dans le procès", raconte-t-il.

