Tex viré des Z'amours : il perd son procès contre la société de production

Le 18 octobre dernier, Tex a été l'invité de Jean-Marc Morandini dans "Morandini Live", émission diffusée sur CNews et Non Stop People. Il a profité de son passage pour donner de ses nouvelles - il était alors en pleine promotion de son nouveau spectacle "Tex résiste" - mais aussi pour revenir sur son éviction des Z'amours. Souvenez-vous : il s'était fait licencier de l'émission pour une mauvaise blague sur les femmes battues, malgré ses excuses.

"C'est super difficile à digérer", confiait-il avant de nuancer ses propos. "Mais je ne suis pas le plus à plaindre parce qu'il y a vraiment des gens qui perdent leur boulot dans des circonstances difficiles", a-t-il poursuivi, estimant "avoir eu une belle vie". "On doit rester optimiste. On doit pouvoir rigoler et rigoler de tout', concluait-il.

La cour d'appel a tranché

Selon les informations de La lettre A - relayées par TV Mag - Tex a perdu son procès en appel contre la société de production des "Z'amours". Le jugement avait été rendu cinq mois auparavant par le conseil des prud'hommes. Vendredi 3 janvier 2020, la cour d'appel de Paris l'a confirmé.

Le conseil des prud'hommes avait donné raison à la société de production en confirmant la "faute grave" de l'animateur qui réclamait alors 1,2 million d'euros pour "rupture abusive de contrat". Il avait tout de même obtenu 45 000 euros de dommages et intérêts pour la requalification de ses 144 CDD en CDI ainsi que 1000 euros de frais de justice. Son avocat n'avait pas souhaité en rester là. "Nous allons faire appel. Cette décision n'a aucune cohérence juridique", déclarait-il. Malheureusement pour lui, la Cour d'appel n'a pas répondu à ses attentes.

