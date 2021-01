Tex viré des Z'amours : la perte de son procès lui a coûté cher

Pendant près de 20 ans, Tex a présenté "Les Z'amours" chaque midi sur France 2. Mais en 2017, invité sur le plateau de "C'est que de la télé" sur C8, l'animateur avait fait devant Julien Courbet une blague sur les violences faites aux femmes qui n'était pas du tout passée. Marlène Schiappa avait alors alerté le CSA dénonçant une "blague indigne et irrespectueuse qui banalise les violences conjugales". Quelques jours après, il était limogé de France Télévisions. Il avait alors intenté un procès à la société de production qu'il a perdu en janvier 2020 et cela n'a évidemment pas été sans conséquence, même un an après.

"On perd tout"

Invité au micro du podcast "Radar", présenté par Eric Dussard et diffusé sur RTL, Tex a accepté de revenir sur ce procès qu'il a très mal vécu. Le journaliste l'a notamment interrogé sur la somme de 1,2 million d'euros de dommages et intérêts réclamés : "J'ai juste demandé les indemnités de licenciement, c'est tout. C'est l'avocat qui demande ça, après moi je le laisse faire. Vous savez quand on choisit un avocat, on choisit son meilleur ennemi. Moi j'avais choisi mon meilleur ennemi. Encore aujourd'hui… c'est comme ça".

Tex poursuit ensuite : "On perd tout. On perd les dommages et intérêts. Le minimum déjà on le perd. C'est-à-dire que les indemnités de licenciement, qui étaient ma seule demande, on les perd voilà. Quand vous êtes viré après 20 ans de travail, vous devez avoir l'équivalent de deux ans de salaire ! Moi j'ai rien. Je trouve ça dégueulasse".

Eric Dussart l'a ensuite questionné sur le fait que la société de production aurait, pendant le procès, diffusé des rushs de l'émission pendant lesquelles Tex faisait quelques blagues douteuses. Blagues qu'il n'a pas niées. "Mais bien sûr qu'on dit des horreurs sur un plateau de télévision. On en dit tous. Mais après hors contexte, ressorties et relues au premier degré, c'est terrible".

Par J.F.