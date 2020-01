Tex vs Les Z’amours : son procès perdu, il dénonce une injustice (exclu vidéo)

Le 3 janvier, Tex apprenait avoir perdu son procès en appel contre la société de production des Z’amours. Le jugement avait été rendu cinq mois auparavant par le conseil des prud’hommes. Vendredi 3 janvier 2020, la Cour d’appel de Paris l’a confirmé. Le conseil des prud’hommes avait donné raison à la société de production en confirmant la "faute grave" de l’animateur qui réclamait alors 1,2 million d’euros pour "rupture abusive de contrat". Face à cette décision, Tex a réagi en exclusivité. "C’est particulièrement injuste, mais je ne peux pas me plaindre, car il y a des tas de gens qui sont dans la rue avec des gilets jaunes, des tas d’idées… Il y a beaucoup de pauvreté donc il est hors de question de se plaindre", déclare l’ancien animateur sur Non Stop People.

L’animateur a perdu en appel

"J’ai surtout senti que la justice ne faisait pas son travail. La décision est complètement incroyable, mais je ne veux pas la commenter plus que cela, mais c’est inévitablement très injuste", ajoute le présentateur déchu qui répète trouver cette décision "dégueulasse". Loin de se laisser abattre toutefois, Tex confie avoir plusieurs projets. "Je suis en train de développer des projets de théâtre, de télévision, de cinéma et un peu aussi dans le one-man-show donc c’est assez ouvert et il y a de quoi faire", confie celui qui est également humoriste. L’animateur précise d’ailleurs qu’il ne ferme pas la porte à une éventuelle collaboration avec Cyril Hanouna dans TPMP. "Je ne suis pas malheureux. C’est très difficile de se plaindre quand on a eu la vie que j’ai eu pendant près de 20 ans" tient néanmoins à ajouter Tex.

Par Ambre L