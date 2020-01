TF1 : Evelyne Dhéliat nie les rumeurs de départ

Certains rêveraient sûrement d'une carrière aussi longue. Evelyne Dhéliat a fait ses premiers pas à la télé en 1969. Cela fait donc 51 ans qu'elle est à l'antenne ! Celle qui a débuté comme speakerine du temps de l'ORTF continue sa carrière comme animatrice. Elle présente sur TF1 diverses émissions dans les années 80. Ce n'est qu'en 1991, après le départ de Michel Cardoze, qu'elle pose sa candidature pour présenter la météo de TF1. Après un an de formation avec Alain Gillot-Pétré, Evelyne Dhéliat devient la miss météo de TF1 le 22 septembre 1992. Depuis, elle est devenue incontournable à ce poste. Mais ces derniers mois, la maladie l'a tenue éloignée de son travail. Assez pour que le public se demande si elle allait être remplacée.

Evelyne Dhéliat a présenté la météo avec une perruque

Rassurez-vous, il n'en est rien ! En véritable battante, Evelyne Dhéliat a repris le travail alors qu'elle venait tout juste de vaincre son cancer. "J’avais une perruque. C'était compliqué pour moi de vivre tout cela", confie-t-elle à nos confrères de Télé Loisirs. Depuis, la présentatrice météo surveille sa santé, mais ne se verrait pour rien au monde arrêter. "Cette épreuve ne m'a pas fragilisée. Et le travail m'a apporté du bien-être. Le travail, c'est la vie et le signe qu'elle continue. Cette épreuve a été une parenthèse, pas une coupure", a-t-elle affirmée dans une interview donnée au magazine Gala. Et quand on lui demande si TF1 a déjà fait pression sur elle pour qu'elle s'en aille, la réponse est sans équivoque : "Pas du tout ! Et je continue tant que le public et mes patrons m’y autoriseront."

Par Mélanie C.