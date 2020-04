TF1 : Koh Lanta, The Voice Kids... La chaîne révèle son calendrier de la rentrée

La crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus a bouleversé tous les univers et celui de la télévision est loin d'être épargné. Les chaînes ont du s'adapter face à cette période de confinement et si certaines peuvent poursuivre leurs émissions quotidiennes comme Cyril Hanouna pour "Touche pas à mon poste" qui présente l'émission depuis chez lui, d'autres sont contraintes d'être retardées... TF1 est l'une des principales chaînes impactées surtout avec les diffusions de "The Voice" ou "Koh-Lanta". Les émissions ont donc été pour la plupart raccourcies et coupées en deux et les finales, qui devaient avoir lieu en direct avec du public, retardées à une date encore inconnue. Cependant, si cette pandémie a bouleversé le calendrier télévisé du printemps et entrainé une chute colossale de ses investissements publicitaires, tout devrait rentrer dans l'ordre à la rentrée, dès le mois de septembre. Dans les colonnes du Figaro, Ara Aprikian, le directeur général chargé des contenus du groupe TF1, a annoncé quelques bonnes nouvelles !

Un retour à la normal à la rentrée

Ara Aprikian a ainsi expliqué que la chaîne avait "anticipé dès le début du mois de mars et constitué un réservoir de contenus déjà tournés". "Notre grille sera quasiment normale cet automne, avec le retour de grandes marques. Des gros films de cinéma, des séries américaines inédites et de nouvelles saisons de fiction française. Nous faisons tout pour proposer une rentre ambitieuse à partir du mois de septembre" a-t-il poursuivi. Par ailleurs, Ara Aprikian a confirmé le retour d'une nouvelle saison de "Koh-Lanta" dès le mois de septembre ainsi que la diffusion de la saison 7 de "The Voice Kids" avec l'arrivée d'un nouveau coach dans l'équipe (composée de Jenifer, Soprano et Patrick Fiori), Kendji Girac.

Koh-Lanta et The Voice Kids de retour

Cependant, cette crise laissera tout de même des traces. Ara Aprikian a ajouté que TF1 devra faire "des économies massives pour absorber le choc. Elles porteront naturellement sur le coût de grille et ne pourront pas être à la marge, au vu de l’importance de la crise. Nous honorerons les engagements déjà contractés. Et ces dernières semaines, nous avons même signé une dizaine de développements pour des projets de fiction et de divertissement.". Il a également tenu à rassurer les fans de "Demain nous appartient", le feuilleton phare de TF1 diffusé tous les soirs à 19 heures : "J'espère un retour à l’antenne bien avant septembre" a-t-il déclaré, "Nous avons du stock et quand les tournages reprendront, nous aurons la capacité de réalimenter la grille assez vite. Encore faut-il qu’ils puissent reprendre.".

Par Solène Sab