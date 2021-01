Thalassa - Georges Pernoud : Sabine Quindou raconte son départ difficile de l'émission (Exclu vidéo)

Ce lundi 11 janvier, la fille de Georges Pernoud a annoncé via l'AFP le décès de l'animateur. Il avait 73 ans. Depuis l'annonce de sa disparition, de nombreux hommages lui ont été rendus, notamment de la part de la classe politique. En effet, Marine Le Pen, Jean Castex mais aussi Emmanuel Macron ont salué sa mémoire. Dans "Morandini Live", Jean-Marc Morandini a recueilli la réaction d'Isabelle Morini-Bosc, journaliste sur RTL et chroniqueuse dans "Touche pas à mon poste" sur C8. L'occasion pour elle de raconter le jour où Georges Pernoud a quitté la présentation de "Thalassa", en juin 2017.

"J'aimais beaucoup, beaucoup ce type qui a senti venir la fin, soyons francs. Pas seulement les audiences, il sentait que l'époque avait changé, que la direction avait changé, qu'il était l'un des fameaux mâles de plus de 50 ans, à tort ou à raison (...) Et la fête des adieux à France Télévisions était tout à fait particulière. Tout France Télévisions était là, beaucoup parce qu'ils l'aimaient profondément et beaucoup pour marquer qu'ils n'étaient pas d'accord avec le changement d'époque. Il avait eu l'intelligence de faire des adieux extrêmement pudiques et sobres (...) C'était très, très émouvant (...) C'était des adieux bouleversants", a-t-elle dit ce lundi matin.

"'Thalassa, c'est lui"

Isabelle Morini-Bosc n'a pas été la seule à parler de Georges Pernoud. En effet, Jordan de Luxe a reçu Sabine Quindou dans "L'instant de Luxe". Depuis 2020, elle présente à nouveau "Thalassa", elle qui avait déjà co-animé l'émission avec Georges Pernoud et Laurent Bignolas durant la saison 2011-2012. Dans un extrait inédit, elle raconte : "Au début, j'arrive comme reporter. Je fais des documentaires incarnés. Je réalise, mais on me voit. Et là, Georges Pernoud m'envoit à l'autre bout du monde. Pendant deux ans, il me fait faire le tour du monde. Extraordinaire ! (...) Après, je suis devenue chroniqueuse, puis j'ai été présentatrice à ses côtés et aux côtés de Laurent Bignolas".

Avec son départ de "Thalassa", Georges Pernoud lui a-t-il parlé de "transition" ? "Non. A l'époque, il ne voulait pas de transition je pense. Thalassa, c'est lui. Je pense qu'il n'avait pas tellement envie de partir. Pendant très longtemps, il n'a pas eu envie de partir, c'est certain. Le jour où il est parti, c'est que ça a été d'un coup", répond-t-elle. Elle indique ensuite que lorsqu'elle a su qu'elle allait rejoindre l'équipe de "Thalassa", elle a envoyé un message aux proches de Georges Pernoud qui lui ont répondu qu'ils étaient "très contents".

Par Non Stop People TV