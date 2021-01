Thalassa : Georges Pernoud s’est éteint à l'âge de 73 ans

Triste nouvelle. Ce lundi 11 janvier 2021, l’animateur de télévision Georges Pernoud s’est éteint à l'âge de 73 ans "dans un hôpital en région parisienne des suites d’une longue maladie", a annoncé sa fille Fanny Pernoud à l’AFP. Connu pour avoir animé pendant plus de 40 ans de l’émission "Thalassa", il avait début sa carrière en 1968 pour l’ORTF comme caméraman. Passionné par le monde maritime, il lance le célèbre magazine diffusé sur France 3 pour lequel il est la voix off à partir de 1975, "avant de passer devant la caméra à partir de 1980", rappelle le site Franceinfo.

Déplorant des changements de programmation au sein du groupe, Georges Pernoud quittait le navire le 30 juin 2017. Pour sa dernière aux commandes de son programme, il était en duplex de Saint-Malo, ville chère à l’émission. La chaîne avait alors rendu un vibrant hommage "à celui qui, à travers ses 1 704 numéros de 'Thalassa' depuis le 25 septembre 1975, a mené avec la rédaction de 'Thalassa' des reportages et des enquêtes de grande qualité sur le monde de la mer et ceux qui en vivent".

Georges Pernoud et son émission recompensés par le prix Albert-Londres

"Voilà, ces 42 années passées à bord de Thalassa ont d’abord été pour moi un immense plaisir. Celui de vous faire partager les beautés du monde maritime et les histoires d’hommes et de femmes qui vivent la mer au quotidien", avait-il déclaré lors de ses adieux aux téléspectateurs. Comme le soulignent nos confrères, il était "l'un des animateurs de télévision ayant eu la plus grande longévité dans le paysage audiovisuel français". Son émission qui abordait "tous les domaines sur fond bleu", avait été récompensée par le prix Albert-Londres dans les années 1990 pour deux de ses reportages.

Par C.F.