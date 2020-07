TheKairi78 : le YouTubeur en couple avec une mineure, les internautes indignés

C'est sans aucun doute l'un des youtubeurs gaming les plus emblématiques de la plateforme avec Squeezie, TheKairi78. Mais aujourd'hui, le spécialiste des jeux vidéo suivi par pas moins de 3,5 millions d'abonnés fait polémique. Et pour cause, son histoire d'amour ne fait pas l'unanimité. Jaouad Daouki de son vrai nom et âgé de 33 ans est actuellement en couple avec une jeune fille âgée de 16 ans soit une différence d'âge de 17 ans ! Il n'a pas officiellement confirmé l'âge de sa nouvelle petite amie mais a malgré tout reconnu qu'il y avait une "énorme différence d'âge", dans une publication sur son compte Twitter. Face à cette polémique qui enflait sur les réseaux sociaux, il a décidé de prendre la parole. "Je vois vos mentions et je ne veux pas rester indifférent car c'est mon couple, et notre choix déclare-t-il. Avant que nous criiez au scandale, notre choix a été réfléchi, longuement, très longuement. Je savais que cette situation serait un risque pour moi, mais je l'ai choisie et acceptée".

"ce n'est pas normal"

Il précise ensuite que les deux familles sont parfaitement au courant et acceptent cette relation plutôt ordinaire. "Nos familles sont au courant, ils ont eux-mêmes accepté la relation tout autant que nous. Tout ce que je vous demande, c'est de ne pas vous en prendre à elle" conclut-il. Depuis quelques jours, les internautes commentent en masse cette idylle qu'ils ne cautionnent pas : "C'est pas normal", "Un peu de bon sens", "Il passait son bac, elle avait un an", "Tu vas la chercher à l'école avec son goûter ou pas ?", "Comment des gens peuvent te donner raison ?", "T'es tombé bien bas", "Penses-tu vraiment que cette fille aurait voulu rester avec toi si tu n'avais pas un rond ? Penses-tu que ses parents t'aurait laissé approcher leur fille si tu n'étais pas connu ?" A-t-on notamment pu lire sur Twitter.

Elle a 16 ans, il en a 33



33 - 16 = 17



La différence d'âge elle est plus élevé que la meuf en elle même zebi — Mehdi (@ZukouM_) July 1, 2020

Donc là y a un streamer (+30ans) qui sort avec une fille mineure, et dans les commentaires on voit ses fans le mettre en garde lui contre elle sous prétexte qu’elle profiterait de son argent ? Ça va pas ? À aucun moment vous vous dites que c’est lui le pb ? Elle a 16 ans merde — Kim PasTropPossible (@kimbofpossible) July 1, 2020

Tk quand il fais choisir l’âge d’une fille:



Elle a 16 Elle a 33 pic.twitter.com/LkYRpSvHLf — toulouse_mskn (@Fonvielle9) July 1, 2020

Par J.F.