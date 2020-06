Thierry Ardisson : 14 ans après son départ, il souhaite revenir sur France Télévisions

(c) /MAXPPP

Après quelques mois d'absence, Thierry Ardisson serait sur le point de faire son grand retour à la télévision. Invité à débattre sur l'évolution de la télévision dans l'émission "Complément d'enquête", le célèbre animateur et producteur s'est en effet livré sur ses futurs projets. Non Stop People vous en dit plus.