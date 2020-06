Thierry Ardisson bientôt sur France Télévisions ? Matthieu Delormeau le tacle

En mai 2019, Thierry Ardisson annonçait à la surprise générale son départ de C8. Un an plus tard, l’animateur pourrait bien faire son retour cette fois sur France Télévisions. Thierry Ardisson a en effet lancé un appel à Delphine Ernotte il y a quelques jours lors de son passage dans Complément d’enquête, en évoquant son retour à la télévision : "Je préférerais que ce soit pour le service public où j'ai passé 20 ans. Je suis parti parce que je me suis fait virer par Patrick de Carolis. Sinon, je ne serais jamais parti. J'ai été viré. Je suis parti sur Canal où je suis resté 13 ans. Maintenant, mon souhait est de revenir parce que la conception du service public, c'est ma conception de la télévision". Mais cette prise de parole n’a pas été du goût de Matthieu Delormeau.

"C’est pas un animateur, c’est un mercenaire"

Présent dans C que du kif ce lundi 15 juin, le chroniqueur de Cyril Hanouna n’a pas été tendre avec Thierry Ardisson. Il a poussé un coup de gueule en estimant que l’ancien animateur avait changé de discours : "Ce qui m’ennuie c’est que Thierry Ardisson c’est un peu comme Michel Cymes aujourd’hui, ce n’est pas un animateur c’est un mercenaire. C’est à dire qu’il va au plus offrant et il change d’avis complètement dès qu’il y a un peu d’argent. Alors ce garçon pendant des années a critiqué le service public, ‘c’est ringard, c’est vieux’, et maintenant qu’il a été viré du groupe Canal, il dit ‘franchement France Télévisions j’aimerai bosser avec eux, c’est la vraie liberté, j’ai jamais été aussi libre que sur cette chaîne, c’est une chaîne qui est drôle, elle me ressemble’. Et je trouve ça hallucinant. Maintenant il fait des appels de pieds à France Télévisions, maintenant qu’il a plus de boulot, chaîne sur laquelle il a craché pendant 15 ans et dont il a été viré je le rappelle".

Par Alexia Felix