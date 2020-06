Thierry Ardisson : Brigitte et Emmanuel Macron orchestrent-ils son retour à la télévision ?

Thierry Ardisson serait-il bientôt de retour sur le petit écran ? Depuis juin 2019 il n’officie plus sur la chaîne C8 où il présentait "Les terriens du samedi". Un départ du groupe Canal+ que l’animateur expliquait à l’époque sur France inter : "On m’a proposé la moitié de ce que j’avais, donc c’est me virer. Quand vous avez une certaine somme pour faire une émission et que l’on vous dit ‘L’année prochaine tu auras la moitié’, et c’était pas négociable en plus… J’ai été effectivement viré oui". Mais Thierry Ardisson ne se laisse pas abattre et aurait pour projet de revenir à la télévision, notamment sur France Télévisions où il a exercé pendant 20 ans il y a 14 ans…

Un nouveau projet très secret

Selon des informations du Point paru ce jeudi 25 juin, le présentateur ferait "des visites régulières à l’Elysée et Brigitte Macron s’est déjà entretenue avec lui". Si les sujets de discussion n’ont pas été dévoilés, les journalistes du Point confient : "La présidence confirme les visites de l’Homme en noir". Ajoutant qu’il "caresse l’espoir à 71 ans de revenir sur le petit écran". Le mari d’Audrey Crespo-Mara aurait des projets avec France Télévisions "mais on ne peut pas en parler parce que ce n’est pas signé" comme il l’a expliqué dans "Complément d’enquête" sur France 2 le 11 juin dernier. Puis il précise que ce projet, s’il voit le jour, sera quelque chose de "très nouveau, de disruptif". Pour réaliser son idée, Thierry Ardisson aurait-il besoin du soutien du couple présidentiel ? Ses dernières visites à l’Elysée laissent planer le doute.

Par Non Stop People TV