Thierry Ardisson de retour sur France Télévisions  ? Le directeur des programmes répond

Absent des plateaux télé depuis 2019, Thierry Ardisson a fait son grand retour sur petit écran le 11 juin dernier. Le célèbre animateur a en effet signé une apparition dans l'émission "Complément d'enquête" de Jacques Cardoze. Invité pour donner son point de vue sur l'évolution de la télévision au fil des années, Thierry Ardisson avait alors évoqué son envie de revenir sur Frances Télévisions : "Je préférerais que ce soit pour le service public où j’ai passé vingt ans. Je suis parti parce que je me suis fait virer par Patrick de Carolis. Sinon, je ne serais jamais parti. J’ai été viré. Je suis parti sur Canal où je suis resté treize ans. Maintenant, mon souhait est de revenir parce que la conception du service public, c’est ma conception de la télévision" avait-il déclaré.



Trois mois après cette révélation, le directeur des programmes de France Télévisions prend la parole. Stéphane Sitbon-Gomez, fraîchement nommé numéro 2 au côté de Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, vient en effet d'accorder une interview au Parisien. “Il a été un animateur emblématique du service public. Il nous a proposé des projets que nous étudions”, a confié le directeur des programmes du groupe.

Un retour qui fait débat

Durant son passage dans "Complément d'enquête", le mari d'Audrey Crespo-Mara avait en effet évoqué le fait qu'il est déjà en train de travailler avec le service public : “J'ai un projet avec France Télévisions, mais on ne peut pas en parler, parce que ce n'est pas signé. Ce projet sera quelque chose “de très nouveau, de disruptif oui” avait-il lancé.



Si rien n'a été acté pour l'instant, le retour de Thierry Ardisson sur France Télévisions fait débat. On se souvient par exemple que Matthieu Delormeau n'avait pas hésité à tacler l'animateur : "Ce qui m’ennuie c’est que Thierry Ardisson c’est un peu comme Michel Cymes aujourd’hui, ce n’est pas un animateur c’est un mercenaire. C’est à dire qu’il va au plus offrant et il change d’avis complètement dès qu’il y a un peu d’argent. (...) Maintenant il fait des appels de pieds à France Télévisions, maintenant qu’il a plus de boulot, chaîne sur laquelle il a craché pendant 15 ans et dont il a été viré je le rappelle".















Par E.S.