Thierry Ardisson : Hapsatou Sy rancunière, pourquoi elle en veut à l'animateur (Exclu vidéo)

Deux ans après avoir quitté C8, Hapsatou Sy fait son grand retour aux commandes de "TPMP Elles refont la télé", une nouvelle émission 100% féminine. Une fois par mois, une équipe de femmes menée par la compagne de Vincent Cerutti se réunira pour mettre à l'honneur les femmes qui ont marqué l'actualité du mois. Le 17 septembre dernier, la présentatrice a révélé le nom d'une première chroniqueuse qui fera partie de l'aventure.

"Je suis très heureuse de vous annoncer que Sandra Sisley fera partie de la banque de chroniqueuses. Souriante, pétillante et avec un coeur grand comme le monde, son franc-parler et son expérience de vie viendront pimenter notre émission", a-t-elle posté sur les réseaux. Au lendemain de cette révélation, Hapsatou Sy a annoncé le nom d'une deuxième chroniqueuse à rejoindre ce projet sur C8, à savoir Magali Berdah. À noter que le lancement du programme aura lieu ce vendredi 25 septembre sur C8/

"Ça m'a donné une image très dure"

Invitée ce week-end dans l'émission "Que sont-ils devenus ?" animée par Jacques Sanchez, Hapsatou Sy a accepté de revenir sur sa collaboration avec Thierry Ardisson dans "Les Terriens du dimanche" en 2017-2018. Comment a-t-elle réagi quand elle a été contactée par l'animateur pour rejoindre l'émission ? "Au départ je me dis : 'C'est un honneur'. C'est quand même l'homme en noir, il a un parcours télévisuel et entrepreneurial assez fou, dans le domaine de la publicité aussi. Ça fascine. J'avais envie d'en savoir plus, j'avais envie d'apprendre, découvrir cet univers, cette télévision qui est une télévision de grande qualité", a-t-elle commencé.

Mais au fil du temps, la chroniqueuse déchante, comme elle l'a expliqué. "J'ai découvert des choses qui m'ont moins plu (...) C'était un exercice qui n'était pas le mien. J'aimais divertir, j'aime rire dans la vraie vie et ça m'a donné une image très dure, de la fille qui ne rigole pas, qui se bagarre beaucoup, qui peut même être très dure. Parce que oui, quand on affronte des gens comme ça, on ne peut pas être douce (...) Très vite, je me suis dit : 'Ça ne va pas servir mon image, je vais passer pour la bagarreuse' (...) Et c'est exactement ce qui s'est passé", a-t-elle dit. Lui en veut-elle aujourd'hui ? "Je lui en veux, c'est une évidence. Au-delà même de la rancune, il y a des blessures. Il s'est passé des choses qui ne sont pas acceptables pour moi", a-t-elle répondu.

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "Que sont-ils devenus ?" de Non Stop People.

Par Non Stop People TV