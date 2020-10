Thierry Ardisson : sa touchante anecdote sur le début de sa relation avec Audrey Crespo-Mara

Depuis onze ans, Thierry Ardisson partage sa vie avec Audrey Crespo-Mara. De retour à la télévision sur France Télévisions après son départ de C8 il y a un an, l’animateur voit aussi ses anciennes émissions et interviews remisent en lumière avec la chaîne Youtube l'Arditube, lancée par l'Ina à partir du 25 octobre. Pour parler de ce projet où Thierry Ardisson va dévoiler des secrets de fabrication, l'animateur était l'invité de Bernard Montiel sur RFM ce samedi 24 octobre. Après être revenu sur sa carrière, Thierry Ardisson s'est confié sur les débuts compliqués de son histoire avec Audrey Crespo-Mara. S'ls avaient eu un "coup de foudre", tous les deux étaient encore mariés. Thierry Ardisson était toujours en couple avec la mère de ses trois enfants, Béatrice, et la présentatrice était mariée à Aliou Mara, père de ses deux fils Sékou et Lamine.

"Elle était mariée, moi aussi"

Dans cette situation, Thierry Ardisson a fini par craquer pour vivre avec "la femme de [sa] vie". "À un moment comme elle était mariée, moi aussi, donc on avait fait un break, on s'est dit, non tant pis, elle m'a dit 'je t'aime' mais tant pis on va faire un break et puis au bout d'une semaine, émission le jeudi et donc ce jeudi-là alors que j'avais toujours fait mes émissions, j'arrive pas à la faire. J'appelle Françoise, mon attachée de presse je lui dit 'j'arrive pas à y aller, je peux pas, Audrey...' Elle me dit 'appelle là', j'appelle Audrey, je lui dit cette phrase inoubliable : 'quand tu n'es pas là, il est mort le soleil', (paroles d'une chanson de Nicoletta, ndlr). j'aurais pu citer Alfred de Vigny ou Musset mais j'ai dit 'quand tu n'es pas là il est mort le soleil'. Elle a pris un taxi, elle a débarqué chez moi, j'étais en larmes dans le salon, j'ai dit : 'à partir de maintenant, on ne se quitte plus', et on a divorcé. C'est un coup de foudre", a raconté Thierry Ardisson.

Par Marie Merlet