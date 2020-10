Thierry Ardisson : son anecdote gênante sur Frédéric Beigbeder ivre

Thierry Ardisson est de retour. Après un an d’absence depuis son départ de C8, l’animateur débarque sur France Télévisions. L’homme en noir se charge de la narration d’un documentaire, baptisé "ORTF, ils ont inventé la télé". Ce documentaire sera diffusé en deux parties, les vendredis 23 et 30 octobre 2020 sur France 3. Le concept ? Revenir sur les premières heures de la télévision avec des archives et reconstitution. Ce n’est pas le seul projet que Thierry Ardisson semble avoir avec France Télévisions. L’animateur a évoqué un projet de prime dans lequel il veut "spectaculariser la culture".

"Il est tombé dans son vomi"

Si Thierry Ardisson n’a pas fait d’antenne depuis un an, il garde néanmoins en mémoire des souvenirs mémorables. Notamment le jour où Frédéric Beigbeder était l’invité de son émission "Tout le monde en parle", que Thierry Ardisson a présenté entre 1998 et 2006. Visiblement, l’alcool coulait à flots dans les coulisses. "C'était open bar. Ils attendaient longtemps dans les loges avant leur passage en plateau et il y avait du champagne à gogo. Entre chaque invité, je m'arrêtais. Je fumais des clopes pendant que les invités reprenaient tous une tournée. Logique", se souvient Thierry Ardisson lors d’une interview accordée à "Puremedias" avant d’admettre : "J'étais parfois bourré, en fin d'émission. Je me souviens d'une émission où je me cramponnais aux fiches. C'était incroyable !". À cause de l’alcool, certains invités "ne sont jamais parvenus jusqu'au plateau", reconnaît l’animateur en pensant notamment à Frédéric Beigbeder. "Pendant l'émission, Catherine Barma (la productrice, ndlr) me dit dans l'oreillette : 'Il y a Frédéric qui est un peu bourré. Il ne va pas venir.' Je lui dis : 'Ça ne va pas ? On s'en fiche.' Elle me rétorque : 'Non, non, il est tombé... dans son vomi’". Une anecdote quelque peu gênante.

Par Matilde A.