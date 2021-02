Thierry Beccaro : après Motus, il fait son grand retour sur Twitch

C'est un retour des plus étonnant ! Thierry Beccaro a animé pendant de longues années la très célèbre émission "Motus". Malheureusement elle s'est arrêtée il y a un an et demi. Et depuis ce jour, l'animateur a disparu des médias. Mais il n'a pas dit son dernier mot ! En effet, selon les informations du Parisien, Thierry Beccaro fera son grand retour dans quelques jours, le 26 février prochain très précisément sur Twitch, la nouvelle plate-forme d'Amazon. Il présentera l'émission "De tout et de rien" chaque vendredi à 19h avec le journaliste belge David Barbet.

Il s'est confié au quotidien et en a dit un peu plus sur le projet. "Il n'y aura pas de boule noire" assure Thierry Beccaro. "David Barbet est venu me chercher. C'est un fan absolu de ce que j'ai pu faire pendant trente-cinq ans sur France Télévisions. Et il veut absolument que je continue, que je ne lâche pas l'affaire".

"J'aime beaucoup ce qu'il fait"

Mais ce projet fait écho à une autre émission. En effet, Thierry Beccaro ne sera pas le premier animateur à se faire une place sur Twitch. Son ancien collègue de France Télévisions Samuel Etienne est lui aussi sur la plate-forme depuis quelques semaines maintenant. "J'aime beaucoup ce qu'il fait. Il est en contact direct avec les internautes. Je vais d'ailleurs lui demander deux-trois conseils". "J'ai été le standardiste de la libre antenne de Macha Béranger pendant plusieurs années sur France Inter, se souvient-il. Tous les auditeurs ne pouvaient pas passer à l'antenne. Donc régulièrement, je dialoguais avec certains au téléphone. J'essayais de les aider. Si notre émission peut faire du bien, si je peux consoler, encourager ou ne serait-ce qu'écouter les internautes, ce serait déjà formidable".

Par J.F.