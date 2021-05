Thierry Beccaro : ce nouveau projet en lien avec son passé d'enfant battu (Exclu vidéo)

Thierry Beccaro était l'invité de Mickaël Dorian dans son émission "Good Morning Week-End" diffusée sur Non Stop People. Dans un premier extrait, l'ancien animateur de "Motus" sur France 2 est revenu sur ces années où il a été joker de "Télématin". Après le départ de William Leymergie en 2017, il lui avait été proposé de le remplacer. Mais il avait refusé. Sur le plateau, il en a révélé la raison.

"On me l'a suggéré, proposé, après le départ de William Leymergie, mais moi, j'ai ma vie de comédien. Le fait d'être au théâtre, ça ne vous permet pas de vous lever à 4h30 tous les matins pour être en pleine forme et présenter une émission comme 'Télématin' qui est une émission formidable à piloter. C'est ce que vont faire bientôt Thomas Sotto, Julia Vignali, Damien Thevenot et Maya Lauqué", a-t-il confié.

"Je vais bien aujourd'hui"

Dans un second extrait, Thierry Beccaro a révélé qu'il préparait une suite de son livre "Je suis né à 17 ans" sorti en 2018 et dans lequel il se confiait sur son passé d'enfant battu. "Le deuxième livre est en route, il sortira en novembre et on parlera de ce mot (...) la résilience. Le livre s'appelera 'Ma résilience à moi'. Je vais raconter comment, après ce qui m'est arrivé, on se reconstruit, et comment ce n'est pas aussi simple que ça (...) Comment je peux être aujourd'hui avec vous, sans oublier qu'il y a eu des moments qui ne sont pas faciles", a-t-il commencé.

Comment s'est faite sa reconstruction ? "Avec du courage, du travail, de l'aide (...) Il ne faut pas croire que ce mot qu'on emploie, la résilience, c'est passer d'un chemin de ronces à un chemin de pétales de roses. Je vais bien aujourd'hui, mais sur mon dos, il y a toujours un sac. Alors, il est beaucoup plus léger, mais il y a toujours les peurs, les démons qui sommeillent et je vais parler de tout ça", a-t-il répondu. Il a poursuivi en expliquant comment l'écriture de son premier livre l'a aidé à aller mieux. "Ça m'a apaisé parce que c'est vrai que je n'avais jamais souhaité raconter ce qui m'était arrivé. On me l'avait suggéré parfois, mais je ne voulais pas, j'estimais que c'était raconter des petits bouts de son histoire, de sa vie, c'était un peu galvauder son parcours, donc si je le racontais, je le racontais dans son entièreté, c'est-à-dire : voilà ce qui m'est arrivé et voilà comment j'ai réussi à m'en sortir", a-t-il dit.

Par Non Stop People TV