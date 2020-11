Thierry Beccaro : le jour où son père a pointé un fusil sur sa mère

Ce mardi 18 novembre 2020, France 2 diffusait à 22h30 le documentaire "Bouche cousue" dans lequel de nombreux victimes de violences conjugales se sont confiées. Ancien enfant battu, Thierry Beccaro a livré un témoignage bouleversant sur les violences qu’a infligées son père à sa mère dont il a été témoin.

Dans un extrait relayé dans l’émission "C à vous", plus tôt dans la soirée, les téléspectateurs ont découvert son récit glaçant : "J'ai ouvert la porte et je vois mon père avec un fusil. J'ai juste le temps de dire : 'Papa qu'est-ce que tu fais ?'. Il va se reprendre, il va baisser le fusil. Je n'ai pas pleuré. Je ne sais pas comment dire… J'ai été désossé, désincarné".

L'histoire de Thierry Beccaro bientôt adaptée à la télévision ?

Ému, l’animateur a rappelé : "Un petit enfant, ça n’a pas la structure psychologique pour comprendre ce qu'il se passe. Ça ne peut pas. Ça prend des coups, ça se recroqueville. Et puis ça se recroqueville pour la vie. C’est ça le vrai drame". Ce n’est pas la première fois que l’animateur dévoile sur son enfance difficile.

L’ancien présentateur de "Motus" s’était déjà confiée dans son livre "Je suis né à 17 ans" (publié en 2018), qui pourrait être adapté à la télévision. Un ouvrage qui l’a "énormément apaisé". "C'est pour cela que j'ai accepté sans rechigner de témoigner dans le documentaire produit par Mélissa Theuriau. Si je n'avais pas fait tout ce travail sur moi-même depuis des années, si je n'en avais pas parlé à quelques proches, si je n'avais pas couché ça sur du papier, je ne me serai jamais aperçu que ça allait me faire du bien", a-t-il expliqué à Télé-Loisirs.

Maltraitance infantile : "Un enfant n’a pas la structure psychologique pour comprendre ce qu’il se passe !"

Le juge des enfants au Tribunal de Bobigny Édouard Durand revient sur cette phrase de Thierry Beccaro #CàVous pic.twitter.com/TScov4u3D3 — C à vous / 6 À La Maison (@cavousf5) November 18, 2020

Par C.F.