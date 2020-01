Thierry Beccaro : Ses confidences bouleversantes sur son passé d'enfant battu

L'émotion était au rendez-vous sur le plateau de "Clique" de ce jeudi 9 janvier. Karim Bennani a remplacé Mouloud Achour le temps d'une émission en raison d'un petit rhume. L'animateur de Canal + a reçu deux invités de prestige, Thierry Beccaro, qui a quitté depuis quelques mois "Motus" et l'écrivaine Nina Bouraoui. L'auteure était venue faire la promotion de son livre Otages aux éditions JC Lattès, qui traite du sujet du consentement. En écoutant le synopsis, Thierry Beccaro a été bouleversé et s'est rappelé de terribles souvenirs de sa jeunesse. Il a été un enfant battu et a été victime de nombreuses violences. Sur le plateau de "Clique", l'ancien animateur de France 2 a fait de poignantes confidences sur le cauchemar qu'il a vécu et a partagé son expérience.

"j'étais tout petit, je ne pouvais pas dire grand-chose"

Thierry Beccaro a fait de terribles confidences sur son enfance puisqu'il a été battu par un père violent et alcoolique. L'ancien présentateur de "Motus" a révélé à Karim Bennani : "Petite référence à ce mot dont vous avez parlé il n'y a pas très longtemps avec Augustin Trapenard : le consentement (...) Quand on se tait, quand on ne dit rien, ce n'est pas forcément qu'on est d'accord. Moi, j'étais tout petit, je ne pouvais pas dire grand-chose. Je n'avais pas la structure psychologique pour exprimer, pour dire ce qui m'arrivait". Il a tenu à évoquer la raison de son silence : il n'était qu'un enfant. Son passé a eu un terrible impact tout au long de sa vie. Il a d'ailleurs expliqué ses angoisses de reproduire un jour le même schéma avec ses enfants : "J'ai eu très très peur d'être papa. J'ai eu la peur que connaissent ceux qui ont été à un moment de leur vie maltraités, battus, soufferts. C'est-à-dire qu'ils ont peur de la fameuse répétition, ils ont peur de devenir ce qu'ils ont vécu avec leur père.". En tout cas, Thierry Beccaro, dont le départ de "Motus" a été tenu secret, a conclu de la plus belle des manières : "Ce qui est merveilleux, c'est que je n'ai jamais levé la main sur mes enfants.". Des propos plein d'espoir et de courage !

Par Solène Sab