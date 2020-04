Thierry Beccaro : son message poignant pour les enfants victimes de violence

Les mesures de confinement ont des conséquences sur le risque d'augmentation de violences envers les femmes et les enfants. Très sensible à ce sujet, Thierry Beccaro qui a été battu lors de son enfance par son père, a décidé de prendre la parole dans une vidéo du média Brut, partagée sur Twitter ce samedi 11 avril. L'ancien animateur qui avait raconté son traumatisme dans son autobiographie "Je suis né à 17 ans", publiée en février 2018, s'est adressé aux enfants victimes de violence, d'autant plus exposé en cette période de confinement.

"Là, les enfants ne peuvent pas s’évader"

En montrant une photo de lui enfant, l'ambassadeur UNICEF France prononce un poignant message : "Voilà ça c’est moi. Donc c’est à toi que je vais parler mon petit pépère. Je vais te demander d’être courageux parce que je sais que c'est compliqué et si je suis encore là pour témoigner c’est parce que je suis passé par là. Je suis passé par cette phase de maltraitance et j’étais pas confiné, je pouvais m’évader, je pouvais aller à l’école... Il y avait que quand je rentrais à la maison que c’était difficile". Face à la situation, le comédien en herbe alerte sur ce que peuvent vivre les enfants battus : "Mais là, les enfants ne peuvent pas s’évader, ils ne peuvent pas aller à l’école, ils ne peuvent pas aller faire du sport donc c’est compliqué. Donc la violence elle doit se manifester encore plus souvent et plus rapidement que d’habitude… mais il n’y a rien, il n’y a rien qui justifie qu’on tape un enfant". Aux enfants concernés qui pourraient voir cette vidéo, Thierry Beccaro leur rappelle le numéro d’urgence : "Te laisse pas faire. Appelle le 119. Et puis il y a plein d’associations qui sont prêtes à t’aider. Vraiment".

Les violences contre les enfants continuent pendant le confinement.

Thierry Beccaro en a lui-même souffert. Aujourd'hui, ambassadeur pour l'UNICEF, il lance un appel à l'aide pour les victimes.

Par Marie Merlet