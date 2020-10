Thierry Beccaro sur l'arrêt de "Motus" : comment il annoncé la nouvelle de son départ (Exclu vidéo)

Le 28 septembre dernier, Evelyne Thomas a débarqué sur Non Stop People aux commandes d'une toute nouvelle émission dans laquelle elle reçoit une personnalité pour parler avec elle de sa vie aussi bien professionnelle que personnelle. Depuis le lancement du programme sur la chaîne, l'animatrice phare de "C'est mon choix" a reçu un panel de stars, de Djibril Cissé à Jean-Pierre Castaldi en passant par Danièle Evenou ou encore Clara Morgane.

Ce jeudi 29 octobre, Evelyne Thomas reçoit Thierry Beccaro dans sa nouvelle émission. Un échange pendant lequel l'animateur de 64 ans est revenu sur l'élaboration de son livre "Je suis né à 17 ans..." dans lequel il relate, entre autres, son passé d'enfant battu. "Mon père était un mec formidable, mais qui parfois avait ses démons et tombait dans l'alcool et à ce moment-là, ça devenait l'enfer pour ma mère et moi (...) Ça prenait des proportions... Il s'était noyé dans l'alcool", confie-t-il pendant cet entretien.

"Il pense que je viens prendre un café avec lui..."

Pendant cet échange, Thierry Beccaro est aussi revenu les 30 ans qu'il a passés aux commandes de "Motus" sur France 2. "C'est magique parce que moi, j'accepte 'Motus' pour deux mois, juillet-août. Je sors d'une émission qui n'a pas trop bien marché, donc je traverse une sorte de petit désert (...) Et puis, Nicole Covillers qui était la productrice de l'émission (...) me propose ce jeu et ça cartonne, avec un type vachement sympa à la voix OFF, Jean-Luc Reichmann. On s'aime beaucoup, on se voit toujours", raconte-t-il dans un extrait inédit. Que retient-il de ces années aux commandes de "Motus" ? "J'y suis allé tous les jours avec le même plaisir. Je ne suis jamais allé tourner 'Motus' en ayant la boule au ventre. Et je me suis toujours dit : 'Le jour où tu auras cette sensation-là, ça voudra dire qu'il faut arrêter'", répond-il.

Thierry Beccaro a présenté sa toute dernière émission de "Motus" en août 2019. Il en a dévoilé davantage sur les coulisses de cet arrêt, notamment en racontant comment il a annoncé la nouvelle aux équipes. "Il faut remonter un peu avant août 2019. Un an avant, je vais voir Antoine Boilley à France Télévisions et je trouvais que c'était bien de procéder comme ça. Il pense que je viens prendre un café avec lui donc on papote. Je lui dis : 'En fait Antoine, je voudrais te voir pour te dire que cette saison de 'Motus' que je vais présenter, sera également la dernière. Il pense que je blague un petit peu'", raconte l'ancien présentateur de France 2. Mais évidemment, il n'en est rien...

