Thierry Olive (L'amour est dans le pré) : sa ferme détruite par un incendie

Il est l'un des personnages emblématiques de "L'amour est dans le pré". Souvenez-vous : Thierry Olive a participé à la septième saison de l'émission pendant laquelle il a fait la rencontre d'Annie. La même année, les amoureux se sont mariés au cours d'une cérémonie à laquelle de nombreux anciens agriculteurs de l'aventure ont participé. Dans la foulée, Thierry Olive a sorti un livre baptisé "Je voulais juste être un petit peu heureux" (2014). Il a aussi fait son retour à la télévision dans des émissions télévisées telles que "Fort Boyard" ou "C'est mon choix".

En novembre 2018, Thierry Olive se mobilisait pour la Journée Mondiale du Diabète, une maladie dont il souffre depuis plusieurs années. "Je prends cinq cachets par jour", confiait-il à Télé-Loisirs. Il avait aussi raconté comment le diagnostic lui a été annoncé. "Il y a quatre ans, quand j'ai fait 'Fort Boyard' pour la seconde fois, je ne me sentais pas bien. On m'a conseillé d'aller consulter mon docteur. On m'a ensuite contacté pour faire 'Danse avec les stars', mais j'ai décliné comme ma santé n'était pas bonne. Aujourd'hui, ça va mieux, mais je ne suis pas encore bien à 100%", poursuivait-il.

Un bâtiment de 500 m² ravagé

Lundi 20 avril, Thierry Olive a fait la Une de la presse pour une triste nouvelle. En effet, un incendie a détruit sa ferme située près de Gavray en Normandie. L'incident a eu lieu dans la nuit du vendredi 17 au samedi 18 avril. "Trente-quatre sapeurs-pompiers et quatre lances à eau ont été nécessaires pour lutter contre l'incendie, qui menaçait un bâtiment mitoyen", ont rapporté nos confrères de Ouest-France. Si Thierry Olive n'était pas sur place au moment des faits, il a accusé le coup. "Je mange toujours chez mon épouse le soir. C'est triste, ce sont des années de travail pour avoir tout ça", a-t-il réagi.

Les dégâts sont considérables. L'incendie a ravagé un bâtiment de 500 m². De plus, un veau a perdu la vie. "Dimanche 19 avril, tôt dans la nuit, une reprise de feu s'est produite, cette fois sur un tracteur qui avait pu être sauvé la veille. L'incendie a été rapidement maîtrisé par sept sapeurs-pompiers du centre de secours de Gavray, mais le tracteur a complètement brûlé", ont poursuivi nos confrères. Pour le moment, les circonstances du sinistre ne sont pas connues.

Par Clara P