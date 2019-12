Thierry Samitier accusé d'agression sexuelle : Gil Alma évoque son comportement déplacé

Les témoignages contre les comportements déplacés de Thierry Samitier s'enchaînent. Accusé de harcèlement et d'agression sexuelle, le comédien de "Nos chers voisins" a d'abord été visé par deux actrices avec qui il a travaillé dans la pièce de théâtre "Boeing Boeing". Dans une enquête de Médiapart en octobre dernier, les deux femmes l'ont accusé de "gestes déplacés". Suite à ces témoignages, une victime présumée restée anonyme a témoigné dans TPMP pour dénoncer avoir été agressée sexuellement. Auprès du Parisien, "plusieurs membres de l'équipe" de "Nos chers voisins" ont fait part de gestes inappropriés du comédien envers "une jeune actrice". "Autant les accusations de gestes déplacés n'étonnent personne, autant ces accusations de viol nous choquent... Thierry n'est pas un méchant, même si je pense qu'il a un problème avec ça", a alors confié une actrice restée anonyme.

Un comédien l'avait prévenu

Ces accusations n'ont pas non plus étonné Gil Alma, qui lui a donné la réplique dans la série sur TF1. Interrogé sur l'affaire sur le plateau du "Buzz TV" du Figaro, le comédien "connaît par cœur" Thierry Samitier. Et raconte l'avoir déjà prévenu sur son comportement : "Ce que j'ai vu, c'est qu'il était lourd avec une costumière de Nos chers voisins. À l'époque, je lui disais 'Arrête tes conneries, tu es lourd', je lui parlais franchement". Mais Gil Alma tient à assurer que son camarade est "un très gentil mec", malgré qu’il soit "simplement un peu lourd avec les filles, ce qui est dommageable". Alors que Thierry Samitier qui nie les accusations, était venu se défendre dans TPMP en octobre dernier, Gil Alma regrette son passage polémique : "Il a fait une connerie en allant chez Cyril Hanouna. Il aurait appelé les filles une par une pour reconnaître sa connerie, et s'excuser, c'était réglé. Je lui ai envoyé un message pour le lui dire, mais il ne m'a pas écouté". Thierry Samitier ne serait ensuite pas entré en contact avec le comédien : "J'ai l'impression qu'il m'en veut un peu. Je ne sais pas pourquoi. Je lui ai proposé d'aller boire un coup, mais je n'ai pas eu de réponse".

Par Marie Merlet