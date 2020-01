Thierry Samitier accusé d'agression sexuelle : Isabelle Vitari réagit (Exclu vidéo)

Le 8 octobre dernier, Thierry Samitier s'est retrouvé à la Une des médias à la suite d'une enquête menée par Médiapart et baptisée : "Des comédiennes brisent le tabou des violences sexuelles au théâtre". Dans l'article, nos confrères ont révélé que "deux comédiennes se sont plaintes de propos et de gestes déplacés" de la part de l'acteur de "Nos Chers Voisins" dans la pièce "Boeing Boeing". Le spectacle s'était brutalement arrêté en mars 2019 à la suite de ces accusations visant le comédien.

Quelques jours après l'éclatement de l'affaire, Cyril Hanouna a convié Thierry Samitier sur le plateau de "Touche pas à mon poste". L'occasion pour l'acteur de livrer sa vérité et de réagir aux accusations faites par ces deux comédiennes. "Je réponds que c'est absolument faux. Je vivais un début d'histoire d'amour avec ma compagne. C'était un moment où on faisait l'amour trois fois par jour. Je conteste totalement ces allégations", lâchait-il. Depuis, il ne cesse de clamer son innocence.

"Il avait des problèmes"

Après les propos tenus par Gil Alma sur Thierry Samitier dans "Le Buzz" du Figaro, c'est au tour d'Isabelle Vitari de réagir à l'affaire. Invitée vendredi 17 janvier dans "Le Débrief de Non Stop", l'acolyte de l'acteur dans "Nos Chers Voisins" s'est confiée, non sans retenue. "Il nous a toutes appelées pour nous prévenir. Il avait des problèmes", a-t-elle commencé.

Et de poursuivre : "C'est notre Titi, il a parfois des réactions étonnantes. Il en paie les pots cassés. Mais je ne peux pas trop me prononcer là-dessus. Avec moi, il n'y a jamais eu de problèmes. Je ne peux pas me prononcer sur les autres filles".

Contenu exclusif. Ne pas reprendre sans citer "Le Débrief" de Non Stop People.

Par Non Stop People TV