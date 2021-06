Thierry Samitier revient sur les accusations de harcèlement sexuel à son encontre (Exclu vidéo)

En 2019, Thierry Samitier avait été accusé de harcèlement sexuel par deux comédiennes avec lesquelles il collaborait pour le spectacle "Boeing Boeing". Invité d'Evelyne Thomas ce mercredi 9 juin 2021, il a dénoncé "une instrumentalisation du viol" par une grande chaîne privée. Et de poursuivre : "Il y a eu une femme complètement déconfite à visage masqué qui a prétendu que cinq ans auparavant, elle aurait été victime d'un viol de ma part. Et ce qui est très étrange, c'est que tous les médias qui ont fait des copier/coller d'un article source que j'appelle 'l'expert' dans mon livre, en fait, se taisent et ne disent rien hormis une journaliste du 'Monde' qui dit : 'Là, c'est juste n'importe quoi'", explique-t-il.

Un roman autobiographique ?

Dans la suite de l'entretien, Thierry Samitier confie ne pas avoir été "éjecté" de la pièce "Boeing Boeing". "Elle s'est arrêtée. Elle ne revient pas", a-t-il dit. Et de poursuivre : "Il y a un truc complètement dingue qui se produit. Les gars essaient de me bloquer dans mon métier et à ce moment-là, la planète est bloquée, c'est-à-dire que le Covid arrive. Tout est bloqué, ce qui est complètement fou (...) Et mon livre arrive au moment où la planète repart. Ce n'est pas du tout prévu".

Thierry Samitier en dit ensuite plus sur son nouveau livre, baptisé "Surprise !" et disponible dès ce jeudi 10 juin en librairies. "La situation se délite au moment où le producteur et le metteur en scène convoque Samy - le narrateur, le comédien - pour lui dire : 'On va reprendre la pièce l'année prochaine, mais on enlève les comédiennes, sauf toi'. C'est là que le producteur et le metteur en scène vont recevoir des mails à caractère juridiques disant que Samy a des gestes déplacés envers les comédiennes. Il y a une ambiance délétère qui se crée dans la troupe (...) En dépit de cette ambiance, les premiers mots de Samy quand il rentre sur scène, c'est : 'Surprise !'" explique-t-il.

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "Evelyne Thomas" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV