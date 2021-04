Thomas Dutronc provoque un malaise sur le plateau du Grand Echiquier

Ce samedi 3 avril 2021, l’émission "Le grand Échiquier" faisait son grand retour sur France 2. Après avoir été présenté par Anne-Sophie Lapix, le programme a cette fois été animé par Anne-Elisabeth Lemoine qui en reprend définitivement les rênes.

Si l’invité principal de cette soirée était Francis Cabrel, Anne-Elisabeth Lemoine recevait aussi Olivia Ruiz, Maxime Leforestier, François Morel, Marie-Claude Pietragalla, Camille Lellouche, Hatik, Édouard Baer et Thomas Dutronc. Ce dernier a d’ailleurs rendu hommage à Francis Cabrel en reprenant une chanson de son père, Le petit jardin. Et s’il devait ensuite revenir sur scène pour adresser un clin d’œil à Serge Gainsbourg, le fils de Jacques Dutronc n’a visiblement pas été mis au courant. Face à ce petit couac, Anne-Elisabeth Lemoine a donc dû improviser un échange avec André Manoukian.

"Moi je suis un fils de"

De retour dans l’émission quelques instants plus tard, Thomas Dutronc qui a réfusé d'être coach dans The Voice a parlé du petit malentendu avec agacement : "Il y a une embrouille. On peut raconter, c’est marrant. Je savais pas qu’on m’avait demandé de venir parler de Serge. Je n’étais pas du tout au courant et que j’allais être avec vous sur le plateau. Du coup, moi je suis parti. Je me suis dit : 'Putain, ils ont même pas dit un mot sur mon disque'" a-t-il lancé. "C’était prévu" a alors répondu Anne-Elisabeth Lemoine en gardant son sourire.

"Depuis le début, j’ai repris un truc de mon père. Ils m’ont dit : 'Faut venir parler de Gainsbourg'. Moi je suis un fils de, donc les fils de, il faut faire gaffe. Parce que mon disque, j’en suis fier" a-t-il continué en prenant soin d’énumérer tous les artistes avec lesquels il avait réalisé des duos sur cet opus. Et de conclure sur sa lancée : "Il y a la prod, ils ont eu un coup de fil de la mafia corse et manouche. Si tu parles pas de l’album, ça va chauffer".

