Thomas Hugues "poussé dehors" par TF1: les dessous de son départ (exclu vidéo)

Une histoire d’amour qui se termine mal. C’est comme cela que l’on pourrait qualifier la fin de la collaboration entre Thomas Hugues et TF1. Le journaliste y débute sa carrière en 1989 en intégrant le service "Société et reportages" de la rédaction. Il va peu à peu gravir les échelons devenant le chef des informations à la direction des reportages en 1997. Le couple qu’il formait à l’époque avec sa consœur Laurence Ferrari fait également recette sur la Une. Les journalistes étant à la tête de l’émission "Sept à huit" le dimanche soir à partir de 2000. Six ans plus tard, c’est le divorce entre TF1 et Thomas Hugues. Si la première chaîne assure que le journaliste a démissionné, le présentateur estime pour sa part avoir été licencié. En novembre 2012, la Cour de cassation confirme "le licenciement de fait". TF1 est condamnée à lui verser 575 000 euros.

Le journaliste a gagné son procès contre TF1

Sur Non Stop People, Thomas Hugues a accepté de revenir sur cet épisode de sa carrière. "Le départ de TF1 a été assez conflictuel", indique-t-il expliquant dans "Face aux médias" "être parti parce qu'[on l'a] poussé dehors". "Je considérais que petit à petit, on vidait mon job, mon poste, de sa substance. On m’a retiré la présentation des journaux, puis on m’avait nommé à un poste de directeur des magazines et des opérations spéciales, mais très vite, je me suis rendu compte qu’il n’y avait rien dans ce poste", continue le journaliste. "Je me suis dit ‘ils ne veulent plus de toi, ils ne veulent pas te virer, mais il va falloir partir’", précise Thomas Hugues. Aujourd’hui, l’homme de 53 ans est à retrouver à la radio sur RTL et à la télévision sur CNews où d’ailleurs il travaille au côté de son ex-femme Laurence Ferrari.

Par Ambre L