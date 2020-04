Thomas Pesquet en couple : comment sa célébrité influence sa relation avec sa femme 

Depuis qu’il a été envoyé dans l’espace en 2016, Thomas Pesquet est devenu une véritable star. Astronaute mais également pilote, ingénieur, scientifique et personnalité médiatique, Thomas Pesquet doit également gérer sa vie privée. En couple depuis plusieurs années avec Anne Mottet, l’astronaute français a vécu difficilement sa nouvelle notoriété lors de son retour sur Terre en juin 2017 : "C'est difficile. Je ne l'avais pas compris au début. et puis je me suis rendu compte que ça changeait la vie. Tout d'un coup je me retrouve le centre de plein de demandes... et que des bonnes causes (...) Mais malheureusement c'est impossible de tout faire. Ne serait-ce que s'arrêter et prendre des photos avec tout les gens qui me le demandent sur une journée (...) C'est une complexité que je n'avais pas imaginé et qui n'est pas tous les jours facile", confiait-il à nos confrères de Télé Loisirs.

"Ce qui me sauve…"

Pour Anne Mottet, chargée de politiques d’élevage à la FAO, Organisation des Nations unies pour l’Alimentation et l’Agriculture, cette nouvelle notoriété de son mari n’a pas été simple. Heureusement, le couple a réussi à trouver un juste milieu en ne vivant pas en France : "Ce qui me sauve, c'est de ne pas vivre en France. Comme (les sollicitations) c'est majoritairement en France que ça se passe, quand je suis en Allemagne là où j'habite (à Cologne, au Centre européen des astronautes, ndlr), quand je suis à Rome avec ma compagne, on est un peu soustraits à tout ça et heureusement parce qu'au jour le jour ça serait parfois difficile". L’émission "Le monde de Jamy avec Thomas Pesquet" est à découvrir ce lundi 20 avril sur France 3 dès 21h05.

Par Alexia Felix