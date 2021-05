Thomas Pesquet fan de Kaamelott : une pétition lancée pour qu'il voit le film dans l'espace

Le 23 avril dernier, Thomas Pesquet s'est envolé à destination de la Station spatiale internationale (ISS). L'astronaute français va passer six mois dans l'espace. Grand fan de "Kaamelott", la série à succès portée par Alexandre Astier, Thomas Pesquet est parti avec l'intégrale des épisodes. En revanche, Thomas Pesquet ne pourra pas aller voir au cinéma le film tant attendu "Kaamelott - Premier Volet". Pour y remédier, les fans de l'astronaute ont décidé de lancer une pétition en ligne afin que Thomas Pesquet puisse découvrir le long-métrage depuis l'espace.

Près de 10 000 signatures

Pour l'heure, plus de 9 200 signatures ont été recueillies. Le but de cette pétition : faire connaître le film "Kaamelott - Premier Volet" à l'international. "Certains films sortent en exclu aux US, ou en Chine etc... mais il n'y a jamais eu de film 'sorti' d'abord dans l'espace !!", peut-on lire sur le site "Mes Opinions". "Je pense que ce serait une superbe campagne de pub, pour la sortie du film. Nous voulons le voir, mais il faut aussi qu'il rapporte, donc que beaucoup de monde aille le voir, pour avoir les deux films suivants !!", explique la personne qui a lancé la pétition avant d'ajouter : "Y a de quoi faire du putaclic pour les journaux, de la grosse pub pour Kaamelott, et faire plaisir à au moins un fan, pendant qu'on attend de le voir sortir de notre côté !". La sortie du film, déjà repoussée deux fois en raison de la pandémie mondiale de la Covid-19, est prévue pour le 21 juillet prochain.

Par Matilde A.