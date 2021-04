Thomas Pesquet : le tendre message de sa femme avant son décollage

De nombreux regards étaient tournés vers la Cap Canaveral ce vendredi 23 avril. Et pour cause, Thomas Pesquet et ses trois confrères astronautes - deux américains et un japonais - ont embarqué à bord de la capsule Crew Dragon pour atteindre l'ISS dès samedi matin, une mission nommée Crew-2 et qui doit durer 6 mois.

Depuis son arrivée en Floride, Thomas Pesquet peut compter sur le soutien inconditionnel de sa femme Anne Mottet. Les internautes ont donc assisté à la séparation du couple. Un moment très émouvant puisqu'ils n'ont pas pu avoir de contact physique à cause de la crise sanitaire de la Covid-19. Mais cette longue période loin de l'autre ne risque pas de dépayser le couple.

"je te regarderai sur écran"

En effet, Thomas Pesquet et sa femme ne vivent pas sous le même toit ! La raison ? Anne Mottet ne vit pas en France mais à Rome où elle est chargée de politiques d'élevage à la FAO, le département de l'Organisation des Nations unies pour l'Alimentation et l'Agriculture.

Malgré le fait qu'ils aient l'habitude de vivre séparés, c'est avec les larmes aux yeux qu'elle s'est confiée au micro de BFM TV, quelques heures après le départ de Thomas Pesquet : "C'est une succession de derniers moments. C'est très émouvant évidemment. J'avais les yeux plein de larmes. J'essayais juste de ne rien louper. Il y avait la famille, les amis autour de moi. C'était un moment que je voulais partager. On se dit : c'est magnifique... tout se passe bien, tout se passe bien" expliquait-elle, la voix encore tremblante.



Peu de temps avant le décollage, Anne Mottet avait déjà adressé un tendre mot à son mari. Elle a posté une photo sur son compte Twitter sur laquelle elle lui adresse un bisou, avec pour légende "À partir de maintenant, je te regarderai sur écran".

From now on, I’ll see you on a screen! pic.twitter.com/0OqsiVJu0i — Anne Mottet (@Anne_Mottet) April 23, 2021

Par J.F.