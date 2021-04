Thomas Pesquet pris à partie par l'un de ses compères, les internautes furieux

C'était un grand jour pour Thomas Pesquet. Après un premier report à cause de la météo, l'astronaute français a pu s'envoler avec ses trois compères vers la Station Spatiale Internationale ce vendredi 23 avril. Un décollage suivi en direct par des millions de téléspectateurs et de nombreuses chaînes ne parlaient que de cela. C'est le cas de BFM TV qui a fait une édition spéciale tout au long de la matinée. À cette occasion, d'anciens spationautes Claudie et Jean-Pierre Haigneré, Jean-Loup Chrétien ou encore Patrick Baudry étaient présents sur le plateau pour commenter le départ de Thomas Pesquet. Et le dernier n'a pas été tendre avec son collègue.

Patrick Baudry n'a pas hésité à prendre à partie Thomas Pesquet sur la gestion médiatique de ses missions : "lors du premier vol, il a fait beaucoup de com’, c’est vrai, c’était très bien fait, pour les gamins et tout, mais enfin tout le monde a compris qu’il n’avait pas fait grand chose sur le plan scientifique…" avant d'ajouter qu'il avait fait la une du Paris Match "bien avant lui".

"On sent chez lui une frustration de ne pas vivre ce que vit Pesquet"

Mais l'ancien spationaute ne s'est pas arrêt élà, il a ensuite ajouté que "Thomas est tellement lisse que de temps en temps on se demande s’il est français (…) On avait un grand respect pour nos anciens, ce qui n’est pas le cas de la nouvelle génération, vous l’aurez remarqué". Il a ensuite conclu en déclarant : "Ce n'est pas de la conquête spatiale, c'est du business et de la technologie à la Elon Musk."

Des propos qui ont profondément choqué les internautes qui apprécient particulièrement Thomas Pesquet. Sur Twitter, ils ont été nombreux à prendre sa défense : "Encore choqué par l'attitude arrogance et le mépris de Patrick Baudry vis-à-vis des expériences à bord de l'ISS. On sent chez lui une frustration de ne pas vivre ce que vit Pesquet. Ce n'est pas beau de vieillir" ou encore "La classe pour Thomas Pasquet. Par contre l’invité de BFM, Patrick Baudry est décevant. Il a l’air plutôt aigri et méprisant. Dire aujourd’hui que les astronautes ne sont que des touristes, et critiquer Thomas Pasquet, c’est petit et mesquin" a-t-on pu lire sur le réseau social.

Super édition spéciale mais la prochaine fois passez vous de Patrick Baudry, il est juste insupportable à dénigrer le moindre sujet. https://t.co/kf7Bb1JHhL — Gwendoline (@Iron_Gwen) April 23, 2021

Tant d’aigreur, c’est attristant.

J’avais un poster de Patrick Baudry devant Hermès quand j’étais petit, et son Space Camp me faisait rêver ! Il a oublié que lui aussi a fait la couv’ du Journal de Mickey à son époque ?

L’écouter ce matin a été une vraie désillusion — Guyariane (@Guyariane83) April 23, 2021

*Aigreur, définition :

- "Tout le monde a compris que Thomas Pesquet n’a pas fait grd chose sur le plan scientifique"

- "Beaucoup de com, rien d’utile"

- "J’ai fait la Une de Match bien avant Thomas"

- "Thomas est tellement lisse"

Patrick Baudry, ancien spationaute sur #BFM. pic.twitter.com/enlEMswQPs — Pierre Jacquemain (@pjacquemain) April 23, 2021

Il n'y a que moi qui est gêné du comportement de Patrick Baudry ??

Le mec est détestable ! #MissionAlpha #BFM #ThomasPesquet — James DG (@JamesDG15) April 23, 2021

Par J.F.